Cette ville européenne a battu son record absolu de chaleur

La ville espagnole de Barcelone a enregistré mercredi un record absolu de température, à 40,5 degrés, ont annoncé les services météorologiques régionaux, battant le précédent record de 40 degrés enregistré en juillet 2024.

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A Barcelone, ville très prisée des touristes, la proximité de la mer a tendance à atténuer la chaleur, selon les experts.

A l'aéroport, en bord de mer, la température a atteint 37,7 degrés, plus que le précédent record de 37,4 en 2010, a par ailleurs précisé à l'AFP l'agence météorologique nationale (Aemet).

Les deux valeurs enregistrées dans les deux stations météorologiques de la ville «sont des maximums historiques», a affirmé un porte-parole de l'Aemet, José Ángel Núñez.

L'Espagne fait face depuis dimanche à une nouvelle vague de chaleur, touchant notamment le nord-est du pays, dont la Catalogne où se situe Barcelone.

Risque «très élevé» d'incendie

Deux zones proches de Barcelone sont toujours en alerte rouge, signalant un «danger exceptionnel» avec de possibles «impacts très graves» pour la population.

Cette nouvelle vague de chaleur, avec des températures autour de 40 degrés dans de nombreuses villes d'Espagne, doit se poursuivre jusqu'à jeudi avec un risque d'incendie «très élevé», d'après l'Aemet.

En première ligne du changement climatique en Europe, l'Espagne est habituée aux températures élevées mais le pays doit faire face ces dernières années à une multiplication et une intensification des vagues de chaleur.

La vague de chaleur actuelle est la deuxième de l'été après un mois de juin qui s'est révélé le deuxième plus chaud depuis le début des relevés, selon l'Aemet.

L'Espagne a aussi vécu l'été dernier les pires incendies de son histoire récente.

La multiplication des vagues de chaleur et la baisse des précipitations par endroits forment une combinaison idéale pour le développement des incendies de forêts, qui démarrent plus facilement quand la végétation et le sol sont très secs. (ats/fv)