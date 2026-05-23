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Retour en Suisse des membres de la flottille pour Gaza

Arrivés samedi à Genève après leur détention en Israël, les membres suisses de la flottille pour Gaza dénoncent un manque de soutien de la Confédération et évoquent des violences subies lors de leur arrestation.

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Les membres suisses de la Flottille pour Gaza sont rentrés samedi en Suisse, cinq jours après leur interception par Israël. Ils ont dénoncé le manque de soutien de la part de la Confédération.

Sept des huit membres helvétiques de cette flottille, portant le keffieh, ont atterri en début d'après-midi à l'aéroport de Genève. Ils ont été accueillis notamment par leurs proches et des participants d'anciennes flottilles.

L'armée israélienne avait intercepté lundi les navires qui faisaient route vers le territoire palestinien, avant de les placer en détention, d'abord sur des bateaux, puis en Israël. Les quelque 400 militants présents dans la flottille ont subi des violences physiques, psychiques et sexuelles, «c'est extrêmement grave», a dénoncé une responsable dans une prise de parole devant l'aéroport, retransmise sur Instagram.

Elle a regretté l'attitude de la Confédération. La Suisse «nous a simplement dit qu'il s'agissait seulement de la responsabilité individuelle de chaque membre de la flottille», a-t-elle déclaré. «C'est absolument terrifiant de se dire que la Suisse fait fi de plein de obligations légales internationales qui lui incombent.»

«Nous les avions prévenus. Nous leur avions dit qu'il y allait probablement avoir des actes de torture. C'est ce qui s'est passé», a-t-elle encore ajouté, alors que les personnes présentes dénonçaient la «complicité» de la Suisse, du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ou des médias avec Israël.

Prise en charge médicale

Une prise en charge est prévue pour les membres de la flottille. «On a des médecins à Lausanne absolument incroyables, qui ont ouvert une permanence pour (les) recevoir et établir des constats médicaux si nécessaire», a expliqué samedi Claire Dechamboux, avocate des participants de la flottille, sur les ondes de la RTS.

«On ne sait pas exactement dans quel état ils sont. Nous n'avons pas d'informations complètes sur comment ils vont. Il faut savoir que lorsque les personnes ont des traumas, on ne peut pas les interroger non plus complètement tout de suite. Le processus psychologique est long et on doit également les protéger de ça», a-t-elle ajouté. (tib/ats)