La Hongrie déclare officiellement la guerre au contenu LGBT

La Hongrie déclare la guerre aux LGBT et tout contenu lié à la cause



Un texte controversé mettant en danger les droits LGBT entre en vigueur ce mercredi en Hongrie. Cela, malgré la vive opposition de l’UE.

Un vent de menaces s’abat sur la communauté LGBT en Hongrie. Tout contenu jugé «déviant» est banni des médias et du matériel scolaire à partir de ce mercredi 7 juillet. Cette loi, portée par le chef de du gouvernement, Viktor Orban, affirme vouloir protéger l’éducation sexuelle des enfants et combattre la pédocriminalité:

«La pornographie et les contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l’identité de genre, le changement de sexe et l’homosexualité ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans»

Ce que stipule cette nouvelle loi

Il ne sera plus autorisé de représenter les LGBT dans les médias et le matériel pédagogique. Les jeunes de moins de 18 ans n'auront plus accès au contenu homosexuel et transidentaire dans les domaines suivants:

Les séries

Les livres

Les film

La publicité

Les manuels scolaires

Par exemple, des séries comme Friends ou Modern Family seront interdites de diffusion avant 22 heures.

Invisibilisation dans l'espace public

Cette loi, instaurant un grand nombre de restrictions, pourrait amener, à court terme, à une invisibilisation totale des personnes LGBT dans l’espace public de la Hongrie.

Par ailleurs, le nombre d’incidents homophobes s'est multiplié, depuis l’adoption de la loi, poussant la communauté à se refermer sur elle-même.

Rupture avec l'UE

Dix-sept des 27 pays membres de l'UE ont fermement condamné les agissements de la Hongrie. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qualifia même ce texte de «honte». Le premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte est allé plus loin en affirmant que le pays de Viktor Orban «n’avait plus rien à faire au sein de l’UE».

Le Parlement européen devrait adopter ce jeudi, une résolution qui permettrait d'engager une procédure accélérée contre la Hongrie. (fag)