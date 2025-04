Le président américain Donald Trump a affirmé lundi qu'il pourrait se rendre dès «le mois prochain» en Arabie saoudite, pour ce qui serait son premier déplacement à l'étranger depuis son retour à la Maison-Blanche.



«Ce pourrait être le mois prochain, peut-être un peu plus tard. Et nous irons également au Qatar et possiblement aussi dans d'autres pays. Les Emirats arabes unis sont très importants. Donc, nous nous arrêterons sûrement aux Emirats et au Qatar», a-t-il annoncé devant la presse à la Maison-Blanche.



Lors de son précédent mandat (2017-2021), Donald Trump avait déjà effectué son premier voyage international dans la riche monarchie du golfe Persique, proche partenaire des Etats-Unis au Moyen-Orient et où se tiennent en ce moment les pourparlers indirects sur l'Ukraine sous la houlette américaine.