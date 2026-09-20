L'Italie va interdire le voile intégral à l'école

Giorgia Meloni s'est exprimée en marge du congrès de son parti. Keystone

Giorgia Meloni a annoncé deux nouvelles mesures lors d'un congrès de son parti. Elle va interdire le voile intégral à l'école en Italie et modifier la limite d'étrangers par classe.

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L'Italie va interdire le voile intégral à l'école, a annoncé dimanche Giorgia Meloni. La première ministre veut faire adopter un décret dans ce sens par le cabinet et limiter égalment le nombre d'élèves étrangers par classe, une mesure qui existe déjà en Italie. Depuis 2010, le nombre d'élèves étrangers est en effet limité à 30% d'une classe et d'une école. Ce chiffre peut être revu à la hausse quand il s'agit d'élèves étrangers maîtrisant la langue, notamment ceux qui sont nés en Italie, ou revu à la baisse en cas contraire.

Giorgia Meloni n'a pas précisé quelles modifications un nouveau texte apporterait. Elle s'est exprimée lors d'une réunion des jeunes de Fratelli d'Italia (FDI), parti dont elle est la présidente:

«Une mesure sera bientôt présentée au cabinet pour établir légalement un nombre maximum d'étudiants étrangers par classe. Elle demandera également aux parents d'élèves étrangers confrontés à des difficultés importantes d'intégration dans le système scolaire d'apprendre l'italien, et interdira la burqa et le niqab à l'école»

La burqa bannie depuis 1975

Une nouvelle force d'extrême-droite, Futur national (FN), a appelé en juillet à bannir le port de la burqa à l'école. Fondé en février, ce parti, qui veut se positionner à droite de la coalition ultraconservatrice de la présidente du Conseil, s'est imposé comme un concurrent de poids avant les législatives prévues l'an prochain.

Si aucun texte n'interdit expressément le port du voile intégral à l'école ou dans les espaces publics, une loi de 1975 bannit le port de vêtements et d'accessoires rendant difficiles l'identification sans motif valable.



La justice avait allégé l'interdiction

En 2008, la plus haute juridiction administrative italienne a estimé que le voile intégral était autorisé pour des raisons religieuses ou culturelles à condition que le visage soit découvert lorsque la vérification de l'identité est requise.

La Ligue anti-migrants de Matteo Salvini, membre de la coalition, a soumis en début d'année au Sénat un projet de loi visant à interdire le port d'accessoires ou de vêtements dissimulant le visage, sauf dans certaines circonstances telles que les manifestations sportives ou les lieux de culte. (btr/ats)