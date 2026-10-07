Shiroka Pula est la nouvelle présidente kosovar — un rôle honorifique. Keystone

Voici la nouvelle présidente du Kosovo

Le Parlement du Kosovo est parvenu aux premières heures mercredi à élire une présidente pour le pays, évitant de justesse de quatrièmes législatives en moins de deux ans.

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Le gouvernement kosovar d'Albin Kurti a trouvé un accord avec l'opposition pour obtenir une majorité des deux tiers et ainsi élire Justina Shiroka Pula comme présidente, un rôle largement honorifique au Kosovo.

Les élus de l'opposition ont accepté de valider le choix de Justina Shiroka Pula après qu'Albin Kurti a approuvé une loi réduisant les pouvoirs du tribunal chargé des crimes de guerre, au coeur d'affrontements lundi.

Shiroka Pula prête serment au Parlement kosovar. Keystone

Cette cour a condamné le mois dernier à 25 ans de prison l'ancien président Hashim Thaçi pour des crimes de guerre perpétrés durant le conflit d'indépendance contre la Serbie dans les années 1990.

Elle a aussi condamné à des peines de 13 à 25 ans trois autres hauts responsables de l'Armée de libération du Kosovo (UCK) pour meurtres, arrestations illégales, actes de torture et traitements cruels.

Héros de l'indépendance

Le verdict avait suscité l'indignation de manifestants dans ce pays des Balkans où les quatre hommes sont largement considérés comme des héros de l'indépendance. Le Kosovo était dans l'impasse politique depuis les élections législatives de février 2025.

Le Premier ministre Kurti avait échoué pendant des mois à bâtir une majorité au Parlement et à nommer un nouveau gouvernement, sa formation Vetëvendosje (Autodétermination) ne totalisant que 48 sièges sur 120.

A la faveur d'élections anticipées en décembre, le parti avait amélioré son score, à 57 sièges, Albin Kurti parvenant à faire valider en février sa nouvelle administration avec le concours de plusieurs députés représentant les minorités.

Mais le mandat de l'ex-présidente du pays Vjosa Osmani a ensuite expiré début avril, replongeant le pays dans la crise politique avec un désaccord sur le nom du futur chef de l'Etat et de nouvelles élections en juin, jusqu'au compromis final de mercredi.

(ats/acu)