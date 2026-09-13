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Politique: le Kosovo a un nouveau gouvernement

Le Kosovo a un nouveau gouvernement

epa13192341 Kosovo Prime Minister Albin Kurti attends a groundbreaking ceremony marking the start of construction of the highway from Skopje to the Kosovo border near Skopje, North Macedonia, 26 Augus ...
Le premier ministre kosovar Albin Kurti a désormais un nouveau gouvernement autour de lui pour tenter de sortir de la crise institutionnelle.Keystone
Un nouveau gouvernement a été nommé au Kosovo trois mois après les élections anticipées. La crise institutionnelle se poursuit toutefois.
13.09.2026, 18:0713.09.2026, 18:07

Le Parlement du Kosovo a approuvé dimanche un nouveau gouvernement du premier ministre par intérim, Albin Kurti, au pouvoir depuis 2021, trois mois après les législatives anticipées. Toutefois, cette avancée ne promet pas de mettre fin à une crise institutionnelle à l'origine des scrutins à répétition.

Le cabinet composé essentiellement de cadres de Vetevendosje (VV), formation d'Albin Kurti tenante d'une politique sociale marquée à gauche et d'une orientation nationaliste, a été entériné par 62 voix, dans un Parlement qui compte 120 députés, a précisé la présidente du Parlement, Albulena Haxhiu.

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Le nouveau gouvernement a été élu grâce au soutien des députés représentant les minorités, sauf la minorité serbe. Les deux principaux partis d'opposition ont boycotté la séance.

L'Union européenne comme principal objectif

Dans un discours prononcé avant le vote, Albin Kurti a assuré que les questions sociales figureraient parmi les priorités de son nouveau cabinet. En évoquant la politique étrangère, il a déclaré:

«L'obtention du statut de pays candidat à l'Union européenne demeure le principal objectif et l'orientation stratégique prioritaire»

Même si sa formation est arrivée largement en tête des trois élections législatives organisées depuis février 2025, dont deux scrutins anticipés en décembre 2025 et juin 2026, Albin Kurti (51 ans) n'a pas réussi à négocier avec les partis d'opposition une sortie de la crise institutionnelle, en raison de profondes divisions politiques.

L'entrave principale en est l'élection du président, qui est élu par le Parlement, car une majorité des deux tiers est nécessaire. A défaut donc d'un large compromis, un nouveau scrutin doit chaque fois être convoqué. Le 7 juin, le Vetevendosje a recueilli 47,13 % des voix, lui assurant 53 des 120 sièges dans l'Assemblée nationale. (btr/ats)

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