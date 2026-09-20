Trump rentre plus tôt à la Maison Blanche



Le président américain est rentré samedi à la Maison Blanche plus tôt que prévu, alors que les tensions s’intensifient au Moyen-Orient.

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Ce retour intervient après une attaque des Houthis contre Riyad et tandis que Washington met en garde contre un risque d’escalade rapide. Keystone

Donald Trump a abrégé son séjour dans la résidence présidentielle de Camp David, où il devait passer tout le week-end, pour rentrer à la Maison Blanche samedi, en pleine intensification des hostilités au Moyen-Orient.

La Maison Blanche n'a donné aucune raison au retour anticipé du républicain de la résidence située dans la campagne du Maryland (est), qui était prévu initialement dimanche.

Mais cette décision survient alors que les Houthis du Yémen ont attaqué la capitale de l'Arabie saoudite, dans la nuit de vendredi à samedi, pour la première fois depuis la reprise des hostilités entre le royaume et ces combattants pro-iraniens.

Les Etats-Unis ont appelé samedi leurs ressortissants se trouvant au Moyen-Orient à la prudence en raison des attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite, avertissant que «ce conflit militaire a le potentiel de connaître une escalade rapide».

Sous pression, l'Arabie saoudite, premier exportateur de brut mondial, multiplie les contacts diplomatiques. Le média américain Axios affirmait la semaine dernière que les Etats-Unis avaient refusé de frapper les Houthis à la demande de Ryad. (dal/ats/afp)