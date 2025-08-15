Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump publie quotidiennement son opinion sur la situation mondiale et sa ligne politique. Image: keystone

On a testé l'IA de Trump et elle nous a bien fait rire

La plateforme de Donald Trump, Truth Social, dispose désormais de sa propre intelligence artificielle. Mais cela se retourne contre lui: la machine se permet de contredire son créateur.

Depuis 2021, le président américain Donald Trump possède sa propre plateforme, Truth Social, où il publie régulièrement ses opinions et les dernières actualités liées à sa politique.

Visuellement et dans son fonctionnement, elle rappelle le réseau X. Et tout comme la plateforme d'Elon Musk, Truth Social s’est récemment dotée d’un outil d’intelligence artificielle (IA) nommé: «Truth Search AI».

Ce chatbot, intégré pour l’instant uniquement à la version web (une version mobile est prévue), fonctionne grâce à la technologie de «Perplexity», une IA hybride mêlant recherche et génération de réponses. Donald Trump a lui-même déclaré dans un communiqué:



«Truth Search AI doit améliorer la plateforme et accroître de manière exponentielle la quantité d’informations disponibles pour ses utilisateurs.»

On a voulu tester l'outil en lui posant des questions auxquelles Donald Trump a déjà répondu publiquement. Résultat: dans la majorité des cas, la machine ne suit pas la ligne du président.

Est-il économiquement judicieux de déclencher une guerre commerciale internationale?

Donald Trump, au sujet de sa propre politique tarifaire, ne voit que des avantages pour les Etats-Unis. Mais Truth Search AI estime que ce n’est pas forcément une bonne idée, et évoque: une hausse des prix pour les consommateurs, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et l'utilité limitée de la démarche, sauf pour désamorcer un conflit.

Image: screenshot

«Non — les guerres commerciales larges et prolongées sont généralement économiquement peu judicieuses pour les États-Unis, car elles font augmenter les prix à la consommation, perturbent les chaînes d’approvisionnement, entraînent des mesures de rétorsion contre les exportations américaines et tendent à ralentir la croissance; elles peuvent offrir un levier de négociation uniquement si elles sont utilisées de manière ciblée et temporaire, avec une voie claire de désescalade.»

Est-il juste d’imposer 39% de droits de douane sur les importations suisses?

Trump répond «oui». L’IA, elle, explique que de telles taxes ne sont pas permises par la législation américaine actuelle et qu’une telle décision devrait émaner du Congrès, pas du président.

Image: screenshot

«Réponse courte: Non, pas en vertu du droit américain actuel tel qu’interprété par les tribunaux. Un tribunal du commerce américain a récemment bloqué la plupart des droits de douane présidentiels appliqués uniformément, estimant que c’est le Congrès — et non le président — qui détient l’autorité constitutionnelle de réguler le commerce extérieur, et que les pouvoirs d’urgence ne permettent pas d’imposer ce type de tarifs généralisés à un pays.»

Les Etats-Unis doivent-ils posséder le Groenland?

Donald Trump y voit un intérêt stratégique et n’a jamais caché son souhait de racheter, voire de prendre l’île. L’IA n’est pas d’accord: elle ne voit aucune nécessité stratégique ou légale pour les Etats-Unis de posséder le Groenland.

Image: Screenshot

«Non. Il n’existe aucune nécessité stratégique ou juridique pour que les États-Unis «possèdent» le Groenland; les intérêts américains dans l’Arctique peuvent être — et le sont depuis longtemps — garantis grâce aux droits d’implantation de bases, à la coopération alliée avec le Danemark et le Groenland, ainsi qu’à des initiatives économiques et diplomatiques ciblées.»

Le nom de Trump figure-t-il dans les «Epstein Files»?

Donald Trump a toujours affirmé que non. L’IA répond qu’aucune information vérifiable ne permet de confirmer la présence de son nom dans ces documents, et que les rumeurs circulant en ligne ne sont pas étayées.

Image: screenshot

«Réponse courte: Il n’existe aucune source crédible et vérifiable indiquant combien de fois Donald Trump figure dans d’éventuels «dossiers Epstein non publiés», et les informations rendues publiques à ce jour ne donnent aucun chiffre. Les affirmations circulant en ligne au sujet de mentions secrètes n’ont pas été étayées par des documents.»

Qui est le pire président de l’histoire des Etats-Unis?

Pour Donald Trump, c’est Joe Biden. L’IA cite bien des sondages où celui-ci obtient de mauvais résultats, mais mentionne aussi d’autres ex-présidents… dont Donald Trump lui-même.

Image: screenshot

«Il n’existe pas de consensus universellement accepté sur «le pire» président des Etats-Unis; les classements varient selon la méthode et l’idéologie. Dans les enquêtes menées auprès des historiens, Andrew Johnson figure souvent au dernier rang ou parmi les derniers, tandis que les sondages partisans récents et les listes publiées par les médias citent fréquemment Joe Biden ou d’autres figures contemporaines comme étant «les pires» , ce qui reflète davantage les débats politiques actuels qu’un consensus à long terme.»

«Contexte essentiel et détails à l’appui:»



«Classements établis par les historiens: dans une enquête du Siena College Research Institute auprès d’historiens et de politologues, Andrew Johnson a été classé dernier; Donald Trump figurait également parmi les derniers selon les résultats commentés par deux historiens spécialistes de la présidence.»



«Sondages récents d’opinion publique: selon un sondage J.L. Partners/Daily Mail réalisé en 2024 auprès d’électeurs américains sur les présidents de l’ère moderne, Joe Biden a été jugé le pire, Ronald Reagan le meilleur et Donald Trump le troisième pire sur la base de son premier mandat.»

Est-il acceptable de dire qu’on sortirait avec sa propre fille si ce n’était pas sa fille?

En 2006, Trump a déclaré qu’il sortirait avec Ivanka si elle n’était pas sa fille. L’IA juge une telle phrase inappropriée: elle sexualise la relation parent-enfant et franchit des limites sociales et éthiques.

Ivanka Trump. Image: Imago

Image: screenshot

«Réponse courte: ce n’est pas approprié. Même formulé comme une hypothèse, dire que l’on sortirait avec sa propre fille sexualise une relation parent-enfant et franchit de fortes limites sociales et éthiques conçues pour protéger les enfants et préserver des dynamiques familiales saines.»

Bonus: quel autobronzant utilise Donald Trump?

A tous ceux qui se sont déjà posé la question: nous devons malheureusement vous décevoir. L'IA n'a pas la réponse à cette question.

«Il n’existe aucune source fiable et officielle identifiant une marque ou un produit d’autobronzant spécifique utilisé par Donald Trump. Les informations publiques se concentrent sur sa préférence pour les séances professionnelles de bronzage par pulvérisation et pour un maquillage prononcé lors de ses apparitions à l’écran, mais ne mentionnent aucun produit d’autobronzant particulier, et aucun des éléments disponibles ne fournit de preuve crédible concernant une marque.»

Conclusion

«Truth Search AI» ne reprend pas systématiquement les positions de Donald Trump. Parfois, elle les réfute, comme sur la question des droits de douane; parfois, elle s’appuie sur la loi ou des articles de presse; et parfois, elle esquive, laissant la question sans véritable réponse.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder