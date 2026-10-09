Un dénommé Hitler Mussolini Simeon Flores est arrivé en tête d'une élection municipale au Pérou. Image: montage watson

Il s'appelle Hitler Mussolini et il vient de percer en politique

Hitler Mussolini Simeón Flores vient de remporter une élection municipale au Pérou: ses convictions vont vous surprendre.

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Un dénommé Hitler Mussolini Simeon Flores est arrivé en tête d'une élection municipale au Pérou: un épisode qui n'a pas manqué d'attirer l’attention de la presse nationale et internationale.

Heureusement, il ne porte pas les couleurs politiques que suggèrent ses deux premiers prénoms — qui rappellent explicitement deux sombres figures totalitaires de l'histoire européenne. Membre du parti de gauche Ahora Nación, est sorti victorieux de la course avec 229 voix, soit 34,54% des suffrages, à Queropalca, dans le département de Huánuco, selon les résultats publiés par l’Office national des processus électoraux (ONPE), rapportés par le média Perú21.

Il a ainsi devancé Gaspar Benilde Osorio Zambrano, du parti Renovación Popular, qui a obtenu 204 voix (30,77%), et Itala Yovana Santillan Vara, de País para Todos, créditée de 187 voix (28,21%). Et cela malgré le fait que ses prénoms renvoient à Adolf Hitler et à Benito Mussolini.

Déjà un Hitler élu au Pérou

Mais ce n'est pas la première fois qu'un prénom aussi particulier apparaît sur la scène politique péruvienne. En 2018, l'élection municipale de la ville de Yungar avait été remportée par un certain Hitler Guesclin Alba Sánchez, comme le rappelle le média néerlandais De Telegraaf.

Ce prénom, il le devait apparemment à son père, qui trouvait qu'il sonnait «agréablement exotique». Plus tard, Sánchez se fit appeler le «bon Hitler». Curieusement, l'un de ses adversaires s'appelait lui Lennin — ce qui rappelle évidemment Vladimir Ilitch Lénine, père du communisme en Russie. (dag)