ciel couvert14°
DE | FR
burger
International
Politique

Hitler Mussolini a gagné une élection au Pérou

Au Pérou, un candidat nommé Hitler Mussolini donné vainqueur aux municipales
Un dénommé Hitler Mussolini Simeon Flores est arrivé en tête d'une élection municipale au Pérou.Image: montage watson

Il s'appelle Hitler Mussolini et il vient de percer en politique

Hitler Mussolini Simeón Flores vient de remporter une élection municipale au Pérou: ses convictions vont vous surprendre.
09.10.2026, 16:4009.10.2026, 16:40

Un dénommé Hitler Mussolini Simeon Flores est arrivé en tête d'une élection municipale au Pérou: un épisode qui n'a pas manqué d'attirer l’attention de la presse nationale et internationale.

Le resto dans lequel Trump a été traité d’Hitler est très spécial
Le resto dans lequel Trump a été traité d’Hitler est très spécial

Heureusement, il ne porte pas les couleurs politiques que suggèrent ses deux premiers prénoms — qui rappellent explicitement deux sombres figures totalitaires de l'histoire européenne. Membre du parti de gauche Ahora Nación, est sorti victorieux de la course avec 229 voix, soit 34,54% des suffrages, à Queropalca, dans le département de Huánuco, selon les résultats publiés par l’Office national des processus électoraux (ONPE), rapportés par le média Perú21.

Il a ainsi devancé Gaspar Benilde Osorio Zambrano, du parti Renovación Popular, qui a obtenu 204 voix (30,77%), et Itala Yovana Santillan Vara, de País para Todos, créditée de 187 voix (28,21%). Et cela malgré le fait que ses prénoms renvoient à Adolf Hitler et à Benito Mussolini.

Cette découverte met à mal l'alibi de Hitler dans la mort de sa nièce
Cette découverte met à mal l'alibi de Hitler dans la mort de sa nièce

Déjà un Hitler élu au Pérou

Mais ce n'est pas la première fois qu'un prénom aussi particulier apparaît sur la scène politique péruvienne. En 2018, l'élection municipale de la ville de Yungar avait été remportée par un certain Hitler Guesclin Alba Sánchez, comme le rappelle le média néerlandais De Telegraaf.

Ce prénom, il le devait apparemment à son père, qui trouvait qu'il sonnait «agréablement exotique». Plus tard, Sánchez se fit appeler le «bon Hitler». Curieusement, l'un de ses adversaires s'appelait lui Lennin — ce qui rappelle évidemment Vladimir Ilitch Lénine, père du communisme en Russie. (dag)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump et Elon Musk sont à nouveau potes
1
Donald Trump et Elon Musk sont à nouveau potes
Voici le plan de l&#039;Otan en cas d&#039;attaque de Poutine sur les pays baltes
2
Voici le plan de l'Otan en cas d'attaque de Poutine sur les pays baltes
de Anna von Stefenelli
Cette célèbre basilique cachait un secret de 9 kilomètres de long
Cette célèbre basilique cachait un secret de 9 kilomètres de long
Voici la lauréate du Nobel de la Paix
Voici la lauréate du Nobel de la Paix
Thèmes
La mobilisation lycéenne en anime cartonne sur TikTok
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Encore une bonne nouvelle pour Flavio Bolsonaro
Arrivé troisième lors du premier tour, Augusto Cury a donné son soutien au fils de l'ex-président brésilien. Un coup dur de plus pour Lula.
Le candidat conservateur Flavio Bolsonaro, favori de la présidentielle au Brésil face au chef d'État sortant Luiz Inácio Lula da Silva, a obtenu jeudi le soutien du candidat arrivé troisième du premier tour, Augusto Cury.
L’article