Un rassemblement contre le racisme en soutien au maire Bally Bagayoko

Un «grand rassemblement citoyen» est organisé samedi à Saint-Denis pour dénoncer les attaques racistes visant le maire Bally Bagayoko.

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Le maire Bally Bagayoko. Image: AFP

Un rassemblement contre le racisme est prévu samedi à Saint-Denis, l'une des plus grandes villes de la région parisienne, à l'appel du nouveau maire de la ville Bally Bagayoko, né de parents maliens, qui subit depuis son élection une campagne de haine.

Ce «grand rassemblement citoyen» se tiendra à 14H00 sur le parvis de la mairie de Saint-Denis, ville populaire de 150'000 habitants, située au nord de Paris.

De nombreuses personnalités politiques de La France insoumise (gauche radicale française), le parti de Bally Bagayoko, sont attendues, notamment son patron Jean-Luc Mélenchon, mais également des syndicats et des associations.

L'édile de 52 ans, né en région parisienne, avait été élu dès le premier tour des élections municipales de mars face au maire socialiste sortant. Depuis, il est la cible d'une campagne de haine relayée par l'extrême droite sur les réseaux sociaux.

Il avait lancé cet appel au rassemblement dimanche soir après plusieurs propos polémiques le visant tenus sur la chaîne CNews, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Vendredi et samedi, un rapprochement avait été fait sur la chaîne entre Bagayoko et «la famille des grands singes», et une attitude de «mâle dominant» lui avait été reprochée.

CNews a dit contester «formellement que de quelconques propos racistes aient été tenus» sur son antenne et sa direction a estimé auprès de l'AFP que des propos avaient été «délibérément déformés sur les réseaux sociaux, alimentant une polémique infondée».

Jeudi, le parquet de Paris a indiqué avoir ouvert une enquête pour «injure publique» à caractère raciste au lendemain du dépôt de plainte de l'élu, qui a également appelé lors d'un entretien à l'AFP à fermer la chaîne.

Alors que le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait qualifié les propos tenus «d'ignobles» et «absolument inacceptables», Bally Bagayoko a jugé ces soutiens gouvernementaux «toujours appréciables», bien qu'arrivés «relativement tard». (dal/ats/afp)