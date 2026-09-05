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Plus de 300 drones abattus à la frontière mexicaine

Plus de 300 drones abattus à la frontière mexicaine

L’armée américaine affirme avoir neutralisé depuis le début de l’année plus de 300 drones liés au crime organisé près de la frontière avec le Mexique.
05.09.2026, 08:4305.09.2026, 08:43
epa13205566 Mexican President Claudia Sheinbaum speaks during her second state of the union address at the National Palace in Mexico City, Mexico, 01 September 2026. Sheinbaum defended the constructio ...
Claudia Sheinbaum.Keystone

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir abattu, depuis le début de l'année, plus de 300 drones liés au crime organisé à la frontière avec le Mexique. Selon Mexico, les drones sont utilisés pour repérer des routes sans présence de la police.

Le commandement nord de l'armée américaine, qui couvre son territoire et les pays voisins, les lie à des cartels de drogue, sans toutefois désigner de groupe en particulier. Il ne précise pas si ces destructions ont eu lieu sur le territoire américain ou mexicain.

«Les organisations criminelles transnationales utilisent des drones pour soutenir des activités illégales transfrontalières, y compris des opérations de contrebande et la surveillance des forces de l'ordre et du personnel militaire.»

Armes à feu, brouilleurs et lasers

Le ministre mexicain de la défense a pour sa part précisé qu'il s'agissait de drones commerciaux, utilisés pour repérer «des routes dégagées, où il n'y a pas de présence des autorités».

Les drones «se contentent de prendre des images et de les transmettre», a déclaré le ministre, le général Ricardo Trevilla, lors de la conférence de presse quotidienne de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Dix cadavres découverts dans l’Etat de Zacatecas au Mexique
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Evoquant «une très bonne coordination», mais sans préciser si le Mexique avait participé à certaines des opérations annoncées par les Etats-Unis, le responsable mexicain a indiqué qu'avaient été déployés «165 dispositifs antidrones sur la frontière nord», permettant d'obtenir «de bons résultats».

Le commandement nord dit avoir a abattu 100 drones rien qu'au mois d'août. Il utilise des armes à feu, des brouilleurs de signal et des lasers. (dal/ats/afp)

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