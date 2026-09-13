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Ceuta: plus de 5300 migrants sont rentrés au Maroc depuis un mois

Plus de 5300 migrants ont quitté Ceuta pour retourner au Maroc

epa13195371 Red Cross members distribute food to migrants at El Trampolin beach in Ceuta, 27 August 2026. Protests erupted in the Spanish enclave of Ceuta over the past two days, with residents demand ...
Plusieurs milliers de migrants se trouvent encore à Ceuta, où la Croix-Rouge locale leur distribue des repas (photo d'illustration).Keystone
Le gouvernement espagnol a indiqué dimanche que 5321 migrants qui étaient restés à Ceuta sont «rentrés volontairement» au Maroc depuis le 10 août.
13.09.2026, 18:3813.09.2026, 18:38

Angel Victor Torres, ministre chargé de piloter la réponse du gouvernement, a indiqué dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que 5321 personnes restés à Ceuta après les entrées massives de juillet étaient «rentrées volontairement» au Maroc depuis le 10 août.

La majorité des 70 000 migrants qui étaient entrés à Ceuta, une enclave espagnole de 18,5 km2 et 80 000 habitants, les 30 et 31 juillet étaient retournés au Maroc dans les heures qui avaient suivi leur arrivée. Plusieurs milliers sont toutefois restés à Ceuta, où la situation s'est depuis dégradée, donnant lieu à des épisodes de violence et à des manifestations quasi quotidiennes de la population locale, qui réclame un retour à la normale.

De nouvelles places d'hébergement

Le gouvernement a dû identifier les milliers de migrants qui sont restés plusieurs semaines afin de vérifier s'ils avaient droit à l'asile, tandis que les enfants non accompagnés ne peuvent pas être expulsés sommairement. Au total, 90 personnes ont renoncé à leur demande de protection internationale. Angel Victor Torres a ajouté:

«Près de 1000 personnes sont en cours d'enregistrement dans le but de pouvoir finaliser leurs procédures de retour»

Le ministre n'a pas précisé combien de migrants restaient à Ceuta, un chiffre qui suscite constamment la controverse entre le gouvernement de gauche et la ville dirigée par les conservateurs. Vendredi, le dirigeant de Ceuta, Juan Jesus Vivas, du principal parti d'opposition de droite, le Parti populaire (PP), a estimé leur nombre à 13 000, mais les évaluations du gouvernement sont nettement plus basses.

Le ministère des Migrations a annoncé dimanche l'ouverture de 864 nouvelles places dans des centres d'hébergement provisoires, portant le total à environ 4000, avec l'objectif d'atteindre 6000 «dans un avenir proche». (btr/ats)

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