Les autorités mexicaines ont découvert samedi dix cadavres dans l'Etat de Zacatecas. Keystone

Dix cadavres découverts dans l’Etat de Zacatecas au Mexique

La découverte de dix cadavres dans l’Etat de Zacatecas ravive les inquiétudes dans cette région du Mexique longtemps touchée par les violences liées au narcotrafic. Les autorités promettent une réponse «immédiate et ferme».

Plus de «International»

Les autorités mexicaines ont découvert samedi dix cadavres dans l'Etat de Zacatecas, qui avait connu entre 2021 et 2022 de hauts niveaux de violence en raison des groupes criminels qui se disputaient les routes du trafic de drogue.

Les corps ont été localisés dans les municipalités de Morelos, Pánuco et Sain Alto, a indiqué le secrétaire général du gouvernement de Zacatecas, Rodrigo Reyes, sur les réseaux sociaux, sans préciser toutefois les motifs des décès ni les potentiels suspects.

Le secrétaire général du gouvernement de Zacatecas a affirmé que cette découverte «exige une réponse immédiate et ferme» ainsi qu'un renforcement de la présence policière.

Gangréné par le trafic de drogues, le Mexique a l'un des taux d'homicide les plus élevés du monde.

Des analystes soulignent que les groupes criminels – le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération et celui de Sinaloa – se disputent les routes lucratives et stratégiques du narcotrafic. (tib/ats)