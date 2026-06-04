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Israël: la Cour suprême rétablit l’accès du CICR aux prisons

Israël: la Cour suprême rétablit l’accès du CICR aux prisons

La Cour suprême israélienne a annulé l’interdiction des visites du Comité international de la Croix-Rouge dans les prisons, estimant que la justification avancée par les autorités était insuffisante.
04.06.2026, 16:0304.06.2026, 16:06
Le CICR a &quot;de plus en plus&quot; de difficultés à maintenir un dialogue &quot;soutenu&quot; avec les groupes armés en raison de l&#039;insécurité et des restrictions et du manque de ressources (a ...
L’organisation humanitaire se dit prête à reprendre ses missions auprès des détenus.Keystone

La Cour suprême israélienne a annulé mercredi une décision interdisant aux délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de rendre visite à des détenus dans les prisons du pays. Elle a jugé son fondement juridique insuffisant.

Selon la haute instance, les autorités n'ont pas fourni de justification adéquate à cette mesure, mise en place après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Le CICR a salué un arrêt constituant selon lui:

«Une étape positive»

«Nous sommes prêts à reprendre notre travail (...) dans les lieux de détention israéliens», souligne l'organisation dans un communiqué, ajoutant poursuivre ses discussions avec les autorités afin de redémarrer les visites:

«Dès que possible».

Elle rappelle que l'accès aux détenus et la possibilité de les rencontrer individuellement constituent une obligation selon le droit international.

Israël avait suspendu les visites du CICR aux personnes détenues pour des affaires liées à la sécurité de l'Etat après l'attaque du 7-Octobre, accusant l'organisation de ne pas avoir obtenu d'accès aux otages retenus dans la bande de Gaza par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens.

Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse

Mais l'interdiction était restée en vigueur après le retour des derniers otages en octobre 2025. Depuis, plusieurs organisations de défense des droits humains, y compris des associations israéliennes, ont dénoncé une dégradation des conditions de détention des Palestiniens emprisonnés par Israël, évoquant des cas de mauvais traitements, de privation de soins et de violences.

Des allégations rejetées par les autorités pénitentiaires israéliennes. (sda/ats/afp)

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