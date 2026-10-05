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Pedro Sánchez annonce des élections anticipées en Espagne

epa13282123 A handout video grab made available by the Office of the Prime Minister of Spain shows Spain&#039;s Prime Minister Pedro Sanchez announcing early elections for 29 November 2026, during a t ...
La pression s'accentue sur Pedro Sánchez.Keystone

Crise du logement en Espagne: le premier ministre dissout le Parlement

Après avoir essuyé un revers sur les mesures pour le logement, Pedro Sánchez convoque des élections anticipées pour tenter de sortir le pays de la crise dans laquelle il est embourbé.
05.10.2026, 09:3205.10.2026, 09:56

Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez annoncé lundi qu'il allait convoquer des élections législatives anticipées le 29 novembre prochain, après le rejet vendredi des mesures que son gouvernement avait présentées pour tenter de sortir l'Espagne de la crise du logement.

«Pour mener en profondeur les réformes en suspens dont nous avons besoin (...), nous devons nous mobiliser et obtenir que le Parlement nous accorde une majorité bien plus large, progressiste, grâce à laquelle nous pourrons faire plier les élites, conquérir de nouveaux progrès sociaux et continuer à transformer l’Espagne», a déclaré le dirigeant socialiste, lors d'une allocution solenelle depuis le palais de la Moncloa.

«J’ai décidé de convoquer dès ce matin un Conseil des ministres extraordinaire afin de dissoudre les chambres et de convoquer des élections législatives qui se tiendront le dimanche 29 novembre»

Le rejet des mesures pour le logement au Parlement vendredi a constitué un sérieux revers pour le dirigeant socialiste et ravivé les doutes quant à la capacité de son gouvernement minoritaire à se maintenir jusqu'aux législatives, prévues initialement à la mi-2027.

Des dizaines de milliers de manifestants

La crise du logement qui touche l'Espagne a été récemment exacerbée après l’expulsion à Madrid de Maricarmen Abascal, une femme de 87 ans, qui a déclenché une vague de manifestations et l'installation d'un campement de militants en plein coeur de Madrid.

Cette habitante de Madrid a été contrainte de quitter l’appartement où elle vivait depuis sept décennies, après le rachat de son logement par une société d’investissement qui souhaitait augmenter son loyer de 275%.

Des centaines de manifestants passent la nuit sur une place de Madrid
Des centaines de manifestants passent la nuit sur une place de Madrid

Samedi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Madrid et dans des dizaines de villes espagnoles pour réclamer un logement digne.

Airbnb accusé de faire grimper les prix

Après huit années au pouvoir, Sánchez est également affaibli par des scandales de corruption impliquant plusieurs personnes de son entourage proche, notamment son épouse et son frère, ainsi que des collaborateurs clés de son Parti socialiste.

Les sondages les plus récents placent le principal parti conservateur d'opposition, le Parti populaire (PP), devant les socialistes. Face à la faiblesse du gouvernement, le PP réclame régulièrement depuis plusieurs mois la tenue d’élections anticipées.

Ces villes européennes vont davantage taxer les touristes en 2027
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Comme dans de nombreux pays européens, la pénurie de logements abordables constitue l'un des principaux problèmes sociaux en Espagne, où les plateformes de location touristique comme Airbnb et les fonds d’investissement sont accusés de faire grimper les prix en achetant des biens immobiliers et en réduisant l’offre disponible pour les résidents. (jzs/afp)

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