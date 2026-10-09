Image: montage watson

Meloni vient de réussir un coup politique majeur

La cheffe du gouvernement italien a remporté le vote de confiance sur sa réforme controversée. L'opposition met en garde: la nouvelle loi pourrait surtout permettre à Giorgia Meloni de se maintenir au pouvoir.

Dominik Straub, Rome / ch media

Plus de «International»

Giorgia Meloni avait mis son avenir dans la balance. La cheffe du gouvernement italien, qui n'a pas participé au vote, avait clairement fait savoir qu'elle démissionnerait en cas de défaite lors du vote de confiance sur une nouvelle loi électorale. Elle a finalement triomphé ce jeudi, même si le projet avait suscité des critiques jusque dans les rangs de sa coalition.

Avec cette nouvelle loi électorale, l'Italie disposera désormais de majorités politiques stables. C'est du moins la promesse du gouvernement. Pour y parvenir, le texte prévoit une prime majoritaire: le parti ou la coalition qui remporte les élections obtient automatiquement 70 sièges supplémentaires à la Chambre des députés et 35 au Sénat, à condition d'avoir recueilli au moins 42% des voix dans chacune des deux chambres.

Ce mécanisme garantit au nouveau gouvernement une majorité relativement confortable, avec au moins 53% des sièges au Parlement. Si aucun parti ni aucune coalition ne franchit le seuil de 42%, ou si les rapports de force diffèrent entre la Chambre des députés et le Sénat, la prime majoritaire disparaît. Les sièges sont alors répartis selon un système entièrement proportionnel.

L'opposition dénonce une déformation de la volonté des électeurs

En raison de la stabilité politique qu'il est censé garantir, le nouveau système électoral a été surnommé «Stabilicum» par des représentants du gouvernement de droite. L'opposition préfère l'appeler «Melonellum», en référence au nom de la cheffe du gouvernement. Selon elle, cette loi n'aurait qu'un seul objectif: assurer la réélection de Giorgia Meloni lors des élections législatives de l'année prochaine.

Pour le camp du centre gauche, le texte est tout simplement anticonstitutionnel. Il juge inacceptable qu'un parti ou une coalition ayant obtenu seulement 42% des suffrages puisse disposer de nettement plus de 50% des sièges au Parlement. Un tel système déformerait excessivement la volonté des électeurs.

L'opposition considère également comme anticonstitutionnelle une autre disposition: les partis et les coalitions devront désormais désigner explicitement leur candidat ou leur candidate à la tête du gouvernement. Cette obligation constituerait une ingérence inadmissible dans les prérogatives du président de la République, auquel la Constitution réserve le droit exclusif de charger un candidat de la coalition victorieuse de former un gouvernement. Plusieurs responsables de l'opposition ont déjà annoncé leur intention de contester la nouvelle loi électorale devant la justice constitutionnelle.

Autre nouveauté controversée: l'introduction du vote préférentiel. A l'avenir, les électeurs pourront choisir trois candidats parmi les six noms figurant sur les listes des partis. Jusqu'ici, ils ne pouvaient qu'approuver des listes bloquées, sans possibilité de les modifier. Sur ce point, la nouvelle réglementation apparaît donc comme un véritable progrès par rapport à l'ancienne loi.

Mais ce système de vote préférentiel comporte un problème: la tête de liste conserve automatiquement sa place et ne peut être écartée. Or, dans la pratique, plus de la moitié des élus seront des têtes de liste. La nouvelle réglementation risque ainsi de vider de sa substance le principe de parité entre les femmes et les hommes. En théorie du moins, elle pourrait même aboutir à l'élection d'un Parlement exclusivement masculin.

Pour Elly Schlein, cheffe de file de l'opposition et dirigeante du Parti démocrate (PD), de centre gauche, la réforme est «inacceptable». Plutôt que de s'attaquer aux bas salaires des jeunes Italiens, aux conséquences de l'inflation et à l'explosion des prix de l'énergie, Giorgia Meloni consacrerait toute son énergie à assurer sa réélection en changeant les règles du jeu en pleine partie. Avant le vote, Elly Schlein accusait, en vain:

«Vous ne voulez pas protéger les citoyens, mais vous protéger vous-mêmes»

Aux yeux de la dirigeante du PD, cette réforme est d'autant plus inacceptable qu'elle permettrait aussi à la coalition de droite, en cas de victoire électorale, de choisir un nouveau chef de l'Etat à sa convenance. Le second mandat du président Sergio Mattarella prendra en effet fin au cours de la prochaine législature. Or, à partir du quatrième tour de scrutin, la majorité absolue des voix suffit pour élire son successeur ou sa successeure. (trad.hun)