Au Portugal, le rejet du budget ouvre la voie aux élections anticipées

L'UDC revient à la charge avec ses critiques contre les villes

Pour Thomas Matter, conseiller national UDC, les politiques dépensières d'extrême gauche pratiquées par les villes sont une erreur. Il demande plus de transparence.

L'UDC réitère ses critiques contre les villes. Pour le conseiller national Thomas Matter (ZH), de nombreux citadins sont directement ou indirectement dépendants de l'Etat. Il faut, selon lui, plus de vérité sur les coûts.

Dans une interview publiée samedi dans la NZZ, M. Matter estime qu'une plus grande transparence des coûts ouvrirait les yeux des citadins et les rendrait plus responsables avec leur argent. Il prédit que la vérité éclatera au grand jour lorsque la situation économique se …