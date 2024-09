Le point sur les incendies au Portugal

Un homme inspecte son atelier de charpentier ravagé par les feux. Keystone

La superficie ravagée par les feux de forêt au Portugal pourrait atteindre 100 000 hectares ce vendredi. Mais les autorités sont confiantes qu'ils pourraient venir à bout des incendies ce jeudi.

Grâce à une amélioration de la météo, le Portugal compte jeudi venir à bout des feux de forêt qui ont sévi ces derniers jours dans le nord et le centre du pays. Les flammes ont tué cinq personnes et ravagé des dizaines de milliers d'hectares de végétation.

«Nous faisons tout ce qui est nécessaire et possible pour mettre fin aux incendies pendant la journée d'aujourd'hui, voire demain matin», a déclaré à la presse le commandant national de la protection civile, André Fernandes.

Après la chaleur étouffante et les vents violents qui ont frappé le pays depuis le weekend, les températures ont baissé et la pluie devrait même arriver vendredi. Jeudi après-midi, les services de secours ne recensaient plus que quatre incendies «assez actifs» dans le nord du pays.

Deuil national vendredi

D'après des données du Système européen d'information sur les feux de forêt (Effis), la superficie totale affectée par les feux des derniers jours pourrait dépasser les 100 000 hectares, soit dix fois plus que la surface brûlée depuis le début de l'été.

Ces incendies ont battu «de loin» le record d'émissions carbone pour un mois de septembre au Portugal, a annoncé jeudi l'observatoire européen Copernicus, qui prévoit que les panaches de fumées atteignent l'Espagne et la France samedi et dimanche.

Le bilan des derniers jours s'élève à cinq morts, dont quatre pompiers, et 90 blessés, dont 12 graves, poussant le gouvernement à décréter une journée de deuil national vendredi. Des dizaines de maisons ont par ailleurs été détruites ou endommagées.

Causes «criminelles»

Le Premier ministre Luis Montenegro a lui mis l'accent sur les causes «criminelles» des feux, en annonçant la création d'équipes d'enquêteurs «spécialisés». La gendarmerie a indiqué avoir arrêté sept incendiaires présumés entre samedi et mardi.

Certains maires des communes les plus touchées ont quant à eux dénoncé un manque de moyens pour faire face à l'ampleur des brasiers. Le président de la Ligue des pompiers, Antonio Nunes, a lui mis eu cause le commandement de la protection civile:

«Dimanche, quand l'état d'alerte a été décrété, il aurait fallu renforcer davantage les régions où l'on savait que le moindre incendie pouvait être catastrophique»

Les scientifiques considèrent que les canicules et sécheresses d'une intensité croissante favorisent les feux de forêt et sont des conséquences du changement climatique, qui touche particulièrement la péninsule ibérique. (ats/afp)