Ceux qui n'ont pas le permis risquent moins d'être victimes de cette arnaque.

Attention à cette arnaque qui cible les automobilistes romands

Si vous avez une voiture, vous pourriez succomber à cette tentative d'hameçonnage par SMS. Elle vous fait croire que vous devez payer impérativement une amende avant sa «majoration».

Depuis plusieurs jours, de nombreux Genevois sont visés par une arnaque particulièrement vicieuse. Après les «Le postier n'a pas pu livrer votre colis», les «ePost», les appels angoissants «Hello, this is the Swiss police», de curieux SMS se multiplient.

Envoyés par un prétendu Amendes.ch, ces SMS vous informent que vous auriez une amende en attente et vous enjoignent à cliquer sur un lien intitulé ParkingsQR.com

Image: capture d'écran watson

Evidemment frauduleux, ces messages visent les automobilistes et problème: un site amendes.ch existe vraiment et est tout à fait officiel, il appartient à la Fondation des parkings. La fondation se faisait déjà l'écho d'une première vague en 2024:

«Nous avons détecté une tentative de phishing. Des messages frauduleux (par SMS, mail ou voie postale) redirigent vers un site similaire à amendes.ch, afin de soutirer des informations personnelles et bancaires. Soyez vigilants et n’ouvrez pas ce lien!»

Cette arnaque vicieuse est une tentative de phishing, son but est de «vous piéger par hameçonnage (phishing) pour collecter vos données personnelles ou bancaires», alerte également la Ville de Genève sur son site internet.

Les autorités genevoises conseillent de ne jamais cliquer sur un lien suspect et de bloquer le contact. Toutefois, impossible dans ce cas précis, puisque le numéro est masqué. Et malheureusement, certains vivent une vraie avalanche en en recevant parfois plusieurs par jour.

La Ville de Genève livre trois pistes pour reconnaitre une tentative de fraude:

«L’adresse email ne se termine pas par @police.ge.ch ou @geneve.ch» «Le lien de paiement vous redirige vers un site douteux» «Le ton du message est alarmiste et vous presse d’agir rapidement»

