Présidentielle 2022

Silence radio pour les douze candidats à la présidentielle française

Dès vendredi à minuit, tous les candidats aux élections présidentielles françaises doivent disparaître. Que ne peuvent-ils plus mettre en place jusqu'aux premiers résultats dimanche? Et à quoi peut-on s'attendre lors de ce week-end? Explications.

Depuis vendredi minuit, les douze candidats à l'élection présidentielle française sont tenus au silence jusqu'aux premiers résultats dimanche. Image: sda

Depuis minuit, les douze candidats à la présidentielle française sont tenus à la plus grande discrétion jusqu'au résultat du scrutin, dimanche. Ce dernier s'annonce serré entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen.

Depuis vendredi soir à minuit en métropole, jusqu'aux premiers résultats dimanche à 20 heures, sont interdits:

les réunions publiques,

les distributions de tracts,

et la propagande numérique des candidats.

Les bureaux de vote ouvriront dimanche à 08h00 et aucune interview ni aucun sondage ou estimation ne pourront être publiés avant les résultats.

Des votes dès samedi

Pour tenir compte du décalage horaire, certains électeurs d'outre-mer voteront dès samedi. St-Pierre-et-Miquelon ouvrira le bal à 8 heures (midi à Paris), suivi de la Guyane, de la Martinique, la Guadeloupe, Saint Martin et Saint Barthélemy.

Vient ensuite la zone pacifique, avec la Polynésie qui commencera à voter à 8 heures (soit à 20 heures à Paris), Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie.

Dans l'océan Indien, où le décalage horaire est moindre avec la métropole, La Réunion votera dimanche à 6 heures, heure de Paris, et Mayotte à 7 heures, avant l'ouverture en métropole.

Une inconnue

Le taux d'abstention est l'inconnue de cette 11e élection présidentielle au suffrage universel de la Ve République. Nombre de politologues craignent que le record du 21 avril 2002 (28.4%) ne puisse être battu.

L'élément nouveau est le taux important d'électeurs indécis, qui fait peser une incertitude «non négligeable» sur le scrutin, selon le politologue Pascal Perrineau.

Une campagne inédite

«Nous avons connu une étrange campagne qui s'est déroulée en rupture avec tout l'imaginaire des présidentielles» Frédéric Dabi, directeur de l'Ifop

Cette campagne a été «inédite» pour trois raisons:

la guerre en Ukraine qui l'a «anesthésiée» un «faible intérêt», qui tranche avec les élections précédentes et l'absence de «l'habituelle confrontation des projets» entre les douze candidats en lice.

Pas assez de débats

«Nous avons une sorte d'archipellisation des débats avec de petits duels», explique Pascal Perrineau. Autrement dit, il n'y a pas eu de confrontation entre tous les candidats, mais plutôt des échanges parsemés.

Notamment entre le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour et la candidate LR Valérie Pécresse. Ou encore, entre l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats d'une gauche fragmentée, l'écologiste Yannick Jadot, le communiste Fabien Roussel, la socialiste Anne Hidalgo ou les trotskystes Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. (ats/myrt)