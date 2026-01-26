Pendant les vacances d'hiver, de nombreuses familles suisses continuent d'affluer vers les stations de ski. Image: keystone

Voici la pire semaine pour aller skier en février

Les vacances d'hiver varient d'un canton à l'autre en Suisse, et parfois même d'une commune à l'autre. Il est donc difficile de prévoir quand les stations de montagne seront les plus fréquentées. Notre carte peut sans doute vous aider.

Philipp Reich Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Comme une grande partie des Suisses bénéficie de congés à Noël et au Nouvel An, de nombreux amateurs de sports d'hiver se sont de nouveau rués dans les montagnes autour du passage à la nouvelle année. Résultat: des pistes bondées et de longues files d'attente aux remontées mécaniques.

Pour éviter que ce problème ne se reproduise pendant les vacances de février, celles-ci sont organisées de manière échelonnée à travers la Suisse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début du tourisme hivernal.

Un enchevêtrement de périodes de vacances

Les vacances d'hiver sont donc un exemple typique du fédéralisme helvétique. Comme souvent en matière de politique éducative, les dates varient d'un canton à l'autre. Dans certains cantons (Vaud, Genève, Neuchâtel, etc.), le Conseil d'Etat fixe les jours de vacances pour l'ensemble du canton, tandis que dans d'autres (Valais, Zurich, Berne, etc.), la décision est entièrement laissée aux communes ou aux autorités scolaires locales.

Le résultat: un véritable patchwork de dates pour les vacances d’hiver. Cette diversité est encore accrue par le fait que certains cantons offrent une semaine de vacances, tandis que d'autres en proposent deux. Cette année, plus de dix semaines réparties sur le territoire suisse comptent ainsi près de vingt variantes différentes de vacances d'hiver.

Les premières vacances de ski ont commencé pour les habitants de la commune lucernoise de Buttisholz. Dès le 10 janvier, une semaine après la fin des vacances de Noël, les vacances d'hiver d'une semaine étaient déjà au programme. Les derniers à profiter des pistes sont les habitants d'Adelboden (BE), où les vacances d'hiver s'étendent du 7 au 22 mars.

Entre-temps, la répartition des vacances d'hiver est un peu moins équilibrée qu'à l'accoutumée. Les semaines de vacances des plus grandes villes suisses se chevauchent peu, mais, en raison des dates précoces de Pâques et donc du carnaval, la huitième semaine du calendrier (14 au 22 février) pourrait être particulièrement chargée dans les stations de montagne.

Dans de nombreux cantons à forte tradition catholique, les vacances d'hiver et de carnaval sont en effet souvent calquées sur les dates du carnaval.

Dans les grandes villes suisses

Lausanne: semaine 8

semaine 8 Genève: semaine 9

semaine 9 Bâle: semaines 8 et 9

semaines 8 et 9 Zurich: semaines 6 et 7

semaines 6 et 7 Berne: semaine 6

semaine 6 Saint-Gall: semaine 5

semaine 5 Winterthour: semaines 6 et 7

semaines 6 et 7 Lucerne: semaines 6 et 7

Si l'on additionne les habitants de toutes les communes suisses en vacances d’hiver durant la semaine 8, on arrive à 4,8 millions de personnes. Mais bien sûr, seule une fraction d'entre elles passe réellement ce temps à la montagne.

Traduit et adapté par Noëline Flippe