Zemmour a répondu aux Français: le résumé en 10 punchlines

Le plus gros diamant taillé du monde vendu 3,9 millions de francs

Cinquante-cinq facettes, pesant 555,55 carats: l'Enigma a été adjugé mercredi 3.16 millions de livres sterling (3,95 millions de francs) à Londres.

L'Enigma a été enregistré en 2004 comme plus gros diamant naturel noir du monde par les spécialistes GIA et Gübelin et en 2006 comme plus gros diamant taillé du monde par le Guinness Book des records.