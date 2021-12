Présidentielle 2022

Duel Ciotti - Pécresse pour la candidature des Républicains

Ils se sont qualifiés pour le second tour au congrès de la droite française. Le nom du candidat à la présidentielle 2022 sera annoncé samedi.

Eric Ciotti, tenant d'une aile droitière, et Valérie Pécresse, sur une ligne de fermeté, se sont qualifiés pour le second tour du congrès Les Républicains (LR) chargé d'investir le candidat de la droite à la présidentielle française 2022.

Le député des Alpes maritimes, Eric Ciotti, a recueilli 25,59% des voix.

Valérie Pécresse, la présidente de l'Ile-de-France a fait 25% des voix.

Les viennent ensuite sont avec 23,93% à Michel Barnier, 22,36% Xavier Bertrand et 3,13% Philippe Juvin. Après un second tour vendredi et samedi, le nom du candidat sera annoncé samedi à 14h30.

Des alliances se forgent

Xavier Bertrand, qui apparaissait à droite comme le mieux placé au premier tour dans les sondages nationaux, a rapidement appelé au «rassemblement» derrière Valérie Pécresse. Il a annoncé:

«Pour le second tour, je voterai Valérie Pécresse»

Le patron des députés LR Damien Abad a lui aussi appelé à voter pour Valérie Pécresse.

Une primaire ouverte aux seuls membres cette fois

La participation a atteint 80,89% lors de ce premier tour. Un niveau record, mais prévisible étant donné l'afflux depuis septembre d'adhérents ayant pris leur carte précisément pour voter. Près de 140 000 personnes étaient appelées à voter lors de ce congrès fermé, loin des quelque 4 millions d'électeurs à la primaire ouverte de 2016.

Les candidats ont désormais quelques heures pour prendre position avant le deuxième tour, qui commencera vendredi à minuit et se terminera samedi à 14 heures. Les résultats seront annoncés à 14h30 lors d'une conférence de presse.

L'entre-deux tours sera volontairement bref: «On n'a pas envie qu'il y ait du sang sur les murs. On ne veut pas de tractations, de couteaux sous la gorge, il faut que ça aille vite et bien», a affirmé mercredi le porte-parole du parti Gilles Platret sur BFMTV.

Un parti en retard...

La droite reste pour le moment à la traîne dans les sondages, derrière Emmanuel Macron et l'extrême droite. Le mieux placé dans les sondages à droite était jusqu'à présent Xavier Bertrand, arrivé quatrième du premier tour.

LR espère que le candidat décollera une fois désigné par le congrès. (jah/ats)