Présidentielle 2022

Si Macron perd ce soir, il se passe quoi concrètement?

A supposer que l'actuel président de la République échoue à sa propre succession, voici comment Macron devrait transmettre le flambeau et céder sa place à Marine Le Pen, dans les formalités.

Quelle que soit l'issue du scrutin du second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche, il y aura bel et bien une cérémonie d'investiture. Un évènement à haute portée symbolique, assez long (il dure une journée entière), dont le but est d'introniser officiellement le nouveau président (ou la nouvelle présidente) dans ses fonctions, explique L'Express.

Quand aura lieu cette cérémonie?

Elle doit se tenir une dizaine de jours après l'élection présidentielle - au plus tard, le dernier jour du mandat du président sortant. Dans le cas d'Emmanuel Macron, son mandat s'achève officiellement le 13 mai 2022.

Comment ça se passe?

Forcément, cette cérémonie d'investiture, c'est tout un programme. Un rituel bien huilé avec ses étapes et ses passages obligés, incluant moult parades, discours, hommages civils et militaires, et festivités.

La journée débute traditionnellement par l'arrivée du nouvel élu en voiture ou à pied, sur le tapis rouge de l'Elysée.

Pour votre information, ce tapis rouge ne mesure pas moins de soixante mètres de long. image: keystone

Si Marine Le Pen devient la nouvelle élue des Français dimanche, ce sera à elle d'ouvrir la marche. Elle passera ensuite en revue un détachement de la Garde républicaine, avant d'être accueillie sur le perron par son prédécesseur.

Il est de coutume que l'ancien et le nouveau - ou la nouvelle - chef de l'Etat s'adressent une (plus ou moins) chaleureuse accolade. image: keystone

Ensuite, le protocole voudrait que Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retirent pour s'entretenir en tête-à-tête dans l'un des salons de l'Elysée: le moment essentiel de la passation des pouvoirs.

Un entretien entouré de légendes

C'est lors de cet échange, d'une durée d'environ 45 minutes, que seraient transmis les codes nucléaires, ainsi que certains secrets d'Etat et autres dossiers sensibles. En fait, il s'agit surtout d'une discussion pour assurer la bonne transition du pouvoir et aborder certaines questions pratiques, comme le remplacement de certaines personnes au sein de la nouvelle équipe.Une légende, relayée notamment par Ouest France , veut que, lors de cet entretien confidentiel, le président sortant transmette à son successeur trois enveloppes, dont il a lui-même reçu trois exemplaires identiques de son prédécesseur.Autre mythe raconté par François Mitterrand en personne: en 1981, à son accession au pouvoir, il a failli perdre la clé du code atomique dans la poche de son veston, en la donnant au teinturier. Réalisant sa méprise, il a alors envoyé en urgence un motard la récupérer, évitant de justesse «la catastrophe». Rassurant.

Après cet échange, Marine Le Pen raccompagnerait Emmanuel Macron jusqu'à la cour d'honneur, avant qu'il ne quitte définitivement l'Elysée, avec les honneurs de la Garde républicaine. Un moment très fort.

En 1995, lorsque Jacques Chirac a succédé à François Mitterrand, celui-ci lui a fait promettre de prendre soin de ses canards, installés dans le parc de l’Elysée. En 2012, c'est François Hollande qui a fait jaser, en tournant le dos à Sarkozy avant même que celui-ci ne soit remonté dans sa voiture.

Cela avait heurté l'intéressé. image: keystone

Cette partie de l'investiture n'a évidemment pas lieu lorsque le président sortant est réélu.

Arrivera ensuite la cérémonie d'investiture très concrète, dont le cadre est immuable. Au cours de celle-ci, Marine Le Pen y recevrait les insignes de la Légion d'honneur devant un parterre gratiné d'invités triés sur le volet. Fun fact: contrairement à de nombreux pays (dont la Suisse), le nouveau président français ne prête pas serment.

Au même moment, vers 11h30, 21 coups de canon seront tirés aux Invalides pour célébrer la passation. Une tradition monarchique remontant au XIVe siècle. C'est à ce moment précis que commencerait véritablement le mandat de Marine Le Pen. Il est de coutume de prononcer une courte allocution.

Et ensuite?

Sitôt cette cérémonie d'investiture achevée, Marine Le Pen, officiellement intronisée, devrait entamer la traditionnelle remontée des Champs-Élysées dans un véhicule officiel. Un rite symbolique au cours duquel le nouveau chef de l'État fait signe aux Français.

En 2012, manque de bol, la remontée de François Hollande dans une Citroën s'était faite sous la pluie. image: keystone

Après un déjeuner, le reste de l'après-midi est libre. La coutume veut que les présidents en profitent pour rendre divers hommages. C'est aussi le moment des réunions avec des personnes importantes, comme le chef d'état-major des armées, actuellement Thierry Burkhard. La passation s'achève en fin d'après-midi à l'Hôtel de Ville de Paris, en compagnie de la maire de la capitale Anne Hidalgo.

Tout se passera ensuite assez vite. Dans la perspective où la candidate du Rassemblement national est élue, elle devrait pouvoir emménager à l'Elysée dans les jours qui suivent son entrée en fonction. En 2017, Emmanuel Macron et son épouse avaient posé leurs cartons une semaine jour pour jour après l'investiture, indiquait alors La Croix. Son prédécesseur François Hollande avait, pour sa part, attendu 2 ans avant de prendre ses quartiers dans le palais présidentiel.

Et si Emmanuel Macron est réélu... En cas de réélection du président sortant dimanche soir, le gouvernement dans son entier démissionnera lundi matin, comme c'est le cas après chaque élection présidentielle. Cela va dans le sens des institutions, puisque c’est le président qui nomme le premier ministre. Cette tradition d'une «démission de courtoisie», qui remonte à 1879, n'a toutefois rien d'obligatoire. La preuve: le premier ministre, Jean Castex, a laissé entendre qu’il pourrait rester à son poste si Marine Le Pen venait à être élue à l’Elysée dimanche soir. Quant à Macron, s’il est reconduit pour cinq ans à l’Elysée, il reste libre de renommer une partie, si ce n'est l'entier, de son équipe ministérielle.