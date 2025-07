Terminus pour le train royal britannique. Image: imago stock&people

C'est la fin d'un symbole pour la famille royale britannique

Le train royal britannique s'apprête à marquer son dernier arrêt. Dès 2026, il sera retiré du service en raison de ses coûts élevés.

Terminus pour un symbole de la monarchie: la famille royale britannique abandonnera bientôt son train, a annoncé le trésorier du roi Charles III lundi soir, mettant fin à une pratique séculaire au titre de réductions des dépenses et de projets de modernisations.

Lors d'une intervention sur les finances annuelles, le responsable des dépenses royales James Chalmers a annoncé que la famille du souverain pourrait compter sur l'utilisation de deux hélicoptères pour se déplacer, mais que le train royal serait retiré du service en raison de coûts élevés. Le convoi de neuf wagons sera mis hors service à partir de 2026, d'après la même source.

La reine Elizabeth II et Meghan Markle descendent du train royal à la gare de Runcorn en 2018. Image: imago stock&people

«Tout comme tant d'aspects du travail de la famille royale ont été modernisés et adapter pour refléter le monde d'aujourd'hui, le temps est aussi venu de faire nos adieux les plus chaleureux, au moment où nous cherchons à faire preuve de discipline et à regarder vers l'avant en ce qui concerne notre subvention», a déclaré Chalmers, gardien de la bourse privée, de son titre officiel.

Transporter le cercueil d'Elizabeth II

La reine Victoria (1837-1901) est la première souveraine britannique à avoir pu compter sur les services d'un train spécialement affrété pour elle. En 2020, le prince William et son épouse Kate ont emprunté le train royal pour effectuer un voyage d'environ 2000 km au Royaume-Uni pour remercier les travailleurs jugés essentiels durant la pandémie de Covid-19.

Le prince William et son épouse Kate ont emprunté le train royal en 2020. Image: www.imago-images.de

Le cercueil de la reine Elizabeth II (1952-2022) aurait dû être amené d'Ecosse jusqu'à Londres à bord de ce train mais le projet a finalement été abandonné pour des raisons de sécurité. Chalmers a décrit la mesure comme un exemple de la «discipline fiscale» que s'applique la famille royale.

Polémique sur l'allocation souveraine

Une enquête d'un média britannique publiée l'an dernier a suscité de la colère au Royaume-Uni, en révélant que Charles III et son fils aîné, William, recevaient de l'argent d'organismes publics tout en étant exemptés de certains impôts.

L'allocation souveraine, qui subventionne ses obligations officielles et l'entretien des palais, était fixée à 86,3 millions de livres (101 millions d'euros) pour l'année fiscale se terminant en mars 2025. La nouvelle allocation a, elle, été augmentée à 132 millions de livres (154 millions d'euros).

Le monarque de 76 ans est soigné depuis début 2024 pour un cancer dont la nature n'a jamais été révélée. (jzs/ats)