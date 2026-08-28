Il voulait livrer de la drogue en prison, son lancer tourne au désastre

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A moitié nu, il tente trois fois de balancer 12 000 livres de drogue en prison

Vouloir livrer 12 000 livres sterling de drogue en prison, c'est risqué. Le faire à moitié nu, devant les caméras de sécurité et en s'y reprenant à trois fois, c'est carrément du génie.

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Certains utilisent des drones de pointe, de la microtechnologie ou déploient des trésors d'ingéniosité pour faire entrer de la contrebande en prison. Joshua Smith, 30 ans, a préféré opter pour la méthode «bras cassé».

Son plan? Jeter par-dessus le mur un paquet contenant un téléphone portable et l’équivalent de 12 000 livres sterling de drogue, soit environ 13 100 francs suisses.

Le problème, c’est que Joshua n'a visiblement jamais réussi un lancer de sa vie. Comme le montre la vidéo de surveillance de la prison d'Humberside, au Royaume-Uni, il effectue trois tentatives désastreuses. Mais à force d'acharnement, le colis passe enfin par-dessus les barbelés.

Manque de bol pour notre athlète du dimanche, un gardien a vu le paquet tomber en direct de l'autre côté du mur. Intercepté immédiatement, le colis n'a jamais atteint ses destinataires, comme l'a confirmé l'inspectrice Heather Butler, de la police de Humberside.

«Heureusement, dans ce cas précis, le colis a été retrouvé presque immédiatement et n'a jamais atteint sa destination. Cependant, ces drogues auraient pu avoir des conséquences catastrophiques» L'inspectrice Heather Butler, de la police de Humberside, citée par la BBC

Et Joshua aura maintenant tout le loisir de s'entraîner au lancer de poids depuis la cour de récréation de la prison: le tribunal de Hull l'a condamné ce lundi à trois ans et huit mois de prison. (jc)