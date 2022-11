Le Qatar a adopté des réformes majeures pour améliorer la sécurité des travailleurs et punir les employeurs récalcitrants. Image: sda

Macron appelle Doha à continuer les progrès sociaux

A la mi-temps du match France - Danemark, le président français a encouragé le Qatar a suivre les progressions déjà entamées depuis que le pays organise le Mondial.

Le président français Emmanuel Macron a appelé samedi le Qatar à «continuer» les changements dont témoigne selon lui le Mondial qu'organise l'émirat gazier.

«Cette Coupe du monde de football, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l’œuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien», a tweeté le chef de l'Etat à la mi-temps du match France - Danemark.

Prévenir et punir

Sévèrement critiqué pour les décès, les accidents et les salaires non versés aux travailleurs étrangers, le Qatar a adopté des réformes majeures pour améliorer la sécurité des travailleurs et punir les employeurs récalcitrants.

Les autorités ont aussi versé des centaines de millions d'euros pour compenser les salaires impayés mais, pour les associations de défense des droits humains, ces réformes sont tardives et insuffisantes.

Le 17 novembre, à la veille du début de la compétition, Macron avait estimé qu'il ne fallait pas «politiser le sport». (myrt/ats)