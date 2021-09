Quiz

Êtes-vous plus calés que Maeva Ghennam sur le vagin?

La star de l'émission de télé-réalité française Les Marseillais a provoqué la polémique sur la Toile en déclarant avoir pu «rajeunir son vagin» grâce à une opération de chirurgie esthétique. On en profite pour tester vos connaissances sur cet organe qui n'est pas toujours bien compris.

La candidate de l'émission de télé-réalité française Maeva Ghennam a provoqué la polémique sur les réseaux en déclarant avoir pu «rajeunir son vagin» grâce à une opération de chirurgie esthétique. Elle s’est ensuite excusée en disant qu’elle ne parlait pas de l’intérieur du vagin mais du «maillot» (ou plus précisément du pubis).



Si toi non plus tu ne sais pas distinguer le maillot du vagin, ça tombe bien, on t'a préparé un quiz. Tu sais (peut-être) où se trouve le point G, mais est-ce que tu sais où se situe le frenulum clitoridis? Avoue que t'en a aucune idée! ;)