Réchauffement climatique

Zelp et Cargill lancent un masque écolo qui aspire le méthane des vaches



Ce masque aspire les rots de vache pour sauver la planète

Zelp, une start-up britannique, a développé un système qui permet de capter le très polluant méthane. Cargill, géant de l'agroalimentaire, le commercialisera. Mais c'est quoi ce drôle de machin?



Cargill vous connaissez? Eh bien c'est un géant de l'agroalimentaire – un secteur sous pression pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre –, qui a décidé, afin de baisser la pollution des élevages, de commercialiser des masques anti-rots pour vaches. L'invention est celle d'une start-up britannique: Zelp. Mais pourquoi diable s'attaquer au nez de nos amies à cornes?



Le rot, ce polluant sous-estimé

L'objectif du masque de Zelp est de réduire la production de méthane. Ce dernier est un gaz au pouvoir réchauffant de 20 à 30 fois supérieur à celui du CO2, selon Les Echos. Limiter sa production semble donc tout indiquée pour lutter contre le réchauffement climatique.



«Le méthane exhalé par les rots de bovins contribue à près de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.» dans 24heures

En effet, si on parle souvent des pets de vaches et du méthane qu'ils transportent comme étant nocif pour le climat, on oublie qu'il y pire: leurs éructations et respirations. Francisco Norris, cofondateur de Zelp, explique dans 24Heures que 95% du méthane produit par ces ruminants sont expulsés par la bouche et les narines.





Mais il fonctionne comment ce masque?

La start-up britannique promet que son dispositif permet de capter la moitié des rejets de méthane.



Le masque de Zelp agit comme un catalyseur de pot d'échappement:

Des petits ventilateurs alimentés par des batteries solaires aspirent les gaz et les piègent dans un filtre qui absorbe le méthane.

Une fois le filtre saturé, une réaction chimique transforme le méthane en CO2 (moins nocif) avant de le libérer.

Ce masque fait aussi plein d'autres trucs, proches de la science fiction:

Il géolocalise les bêtes.

Il mesure la température et détecte si la vache peut être inséminée avec succès.

Il analyse les respirations pour prévenir d'éventuelles maladies.

Il permet d'identifier les plus «polluantes» et a terme avoir des troupeaux moins nocifs et plus rentable.

Les premiers essais réalisés par Zelp au Royaume-Uni et en Argentine auraient démontré que les vaches s’adaptent rapidement au dispositif, rapporte 24Heures. Elles n’auraient, par ailleurs, montré aucun changement de comportement.



Et ce sera disponible quand?

Cargill compte commercialiser ses masques auprès d'éleveurs européens en 2022, sous forme d'abonnements à environ 80 dollars par an, selon Les Echos. Les éleveurs vont-ils y souscrire? Cargill estime qu'ils y seront incités, à terme, par le biais de subventions, soit par les primes payées pour du lait décarboné, soit en réalisant des économies de compensation carbone.



Zelp assure, de son côté, dans 24Heures, chercher des partenaires pour démarrer la production en masse fin 2021. Son objectif? 50 000 unités la première année et 200 000 l'année d'après. Selon Francisco Norris, son entreprise est en train de boucler une levée de fonds afin de financer la phase industrielle et commerciale.





