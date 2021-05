International

République démocratique du Congo

Volcan Nyiragongo, RDC: évacuation d'une partie de Goma



Le Nyiragongo risque d'entrer en éruption sous le lac Kivu évacuation de Goma

Cela fait plusieurs jour que le volcan menace la ville de 600 000 habitant. La lave étant même entrée dans les faubourgs. Aujourd'hui une nouvelle menace plane.

Les autorités de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont ordonné, jeudi matin, l'évacuation d'une partie de la ville du fait des risques d'éruption du volcan Nyiragongo. Cela a immédiatement provoqué l'exode de dizaines de milliers de personnes, a constaté un correspondant de l'AFP.

Image: sda

«Les données actuelles de la sismicité et de la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma, avec une extension sous le lac Kivu. On ne peut actuellement pas exclure une éruption à terre ou sous le lac Kivu qui pourrait advenir sous très peu voire sans aucun signe précurseur»

«La situation peut changer rapidement, elle est sous surveillance constante», et en «prévision de cette éventuelle catastrophe, l'évacuation est obligatoire et se fera vers Sake (localité à 20 km à l'ouest de Goma). Elle devra se faire dans le calme et sans précipitation sous la coordination des humanitaires et avec les moyens de transport mis à disposition par les autorités provinciales dans chaque quartier», a détaillé le gouverneur.

«Les gens doivent emporter le seul minimum, pour donner la chance à tout le monde d'embarquer après avoir pris soin de fermer leurs maisons», a-t-il conclu.

Son annonce a été suivie du départ immédiat de dizaines de milliers de personnes vers le sud-ouest, en direction de la région congolaise du Masisi et de Sake, et la frontière rwandaise toute proche. (ats)