Instagram veut limiter l'obsession du corps idéal chez les ados



Le culte du «corps parfait» sur Insta? C'est peut-être bientôt fini

Le réseau social veut trouver un moyen pour que ses utilisateurs ne passent pas trop de temps à regarder des corps sveltes et sans défaut. Une habitude jugée nocive pour la santé mentale et physique des ados.

C'est connu, Instagram regorge de contenus promouvant l'archétype du corps féminin mince et athlétique. Et, ce dernier n'avait pas l'air de s'en soucier jusqu'à ce mardi, depuis ce jour où le Wall Street Journal (WSJ) a publié un article sur l'impact néfaste du réseau social sur la santé mentale et physique des adolescentes. Ce dernier envisage d'encourager ses utilisateurs à ne pas regarder uniquement ces photos-là. Instagram a répondu à ces accusations dans un communiqué:

«Nous travaillons de plus en plus sur les comparaisons entre les différentes morphologies et l'image négative du corps»

Comme solution, la plateforme dit réfléchir à des moyens de réagir «quand nous voyons que les gens s'appesantissent sur certains types d'images».

Un phénomène connu sur Instagram

Selon le WSJ, le réseau a conscience du problème mais minimise son influence sur la psychologie des dizaines de millions de jeunes qui se connectent chaque jour. L'article a notamment dévoilé un diapo de la plateforme où l'on peut lire ceci:

«Nous empirons le rapport à son corps d'une ado sur trois»

«Les ados accusent Instagram d'augmenter les niveaux d'anxiété et de dépression», précise une autre. Cette présentation résume une étude sur les filles souffrant de ce genre de problème.

Instagram se défend

Pour Karina Newton, directrice des règlements publics d'Instagram, les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais en soi. Leur influence varie d'un jour sur l'autre et l'on y retrouve forcément les problèmes de société qui existent dans la vie réelle.

Pour autant, elle espère un potentiel système d'encouragement à regarder des contenus qui «inspirent et exaltent» les jeunes utilisateurs. Karina Newton ajoute:

«Ce nouveau procédé pourrait aider à faire changer cette partie de la culture d'Instagram qui se concentre sur les apparences»

Des changements semblent bien nécessaires. En effet, de nombreuses autorités et associations alertent depuis des années sur les dangers pour la jeunesse posés par Instagram, TikTok, YouTube, etc. (ats/fag)

