Deux fenêtres d'un immeuble résidentiel sont éclairées à la bougie pendant la panne générale à Berlin. Des dizaines de milliers de personnes ont été privées d'électricité pendant cinq jours. Image: Carsten Koall / DPA

Voici quoi faire si la «mère de toutes les catastrophes» arrive en Suisse

Pendant plusieurs jours, des centaines de milliers de personnes ont été privées d'électricité et de chauffage dans la capitale allemande. La Suisse devrait-elle se préparer à ce type de situation? On fait le point.

Bruno Knellwolf / ch media

Ce début d'année, environ 100 000 personnes ont été privées d'électricité pendant plus de cinq jours à Berlin. A moins sept degrés Celsius, le chauffage ne fonctionnait plus et la ville est restée plongée dans l'obscurité.

Une porte-parole de l'Office fédéral de protection civile et d'aide en cas de catastrophe a qualifié ce black-out de «mère de toutes les catastrophes», soulignant que notre vie quotidienne dépend entièrement des appareils électriques.

Une situation similaire plausible en Suisse

Cette catastrophe, survenue le 3 janvier, a été provoquée par le groupe «Vulkan». Il a incendié le pont de câbles traversant le canal de Teltow, détruisant plusieurs lignes à haute et moyenne tension. La liaison entre une centrale électrique et le réseau urbain a ainsi été interrompue, entraînant la plus longue panne d'électricité en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945.

Les black-outs restent également un sujet de préoccupation en Suisse, bien que moins à cause des risques de sabotages que du manque de production d'électricité en hiver. Une attaque ciblée n'est toutefois pas à exclure. Silvia Brönnimann, des Forces électriques de Saint-Gall-Appenzell (SAK), prévient:

«Si plusieurs points critiques du réseau étaient attaqués simultanément, des coupures d'électricité à grande échelle seraient également possibles en Suisse.»

Irit Mandel, de l'Association des entreprises électriques suisses (AES), souligne qu'une panne de courant peut survenir partout. Toutefois, «en règle générale, la remise en service en Suisse ne prend pas très longtemps. Le réseau électrique y est conçu de manière redondante, contrairement à l'Allemagne», précise-t-elle.

Ce que permettent les lignes de secours

Lorsqu'un élément du réseau tombe en panne, des lignes de secours permettent un basculement rapide. Selon les producteurs d'électricité, la coupure est ainsi rapidement résolue pour le consommateur, même si les réparations elles-mêmes peuvent prendre beaucoup plus de temps.

Un employé de l'Agence fédérale allemande de secours technique (THW) se tient près d'un lampadaire équipé d'un générateur électrique pendant une panne de courant dans le sud-ouest de Berlin. Image: Sebastian Gollnow / DPA

Grâce à cette redondance, les fournisseurs d'électricité peuvent également effectuer des travaux d'entretien sans interrompre l'approvisionnement des consommateurs, en basculant le courant sur les lignes de secours. Il existe ainsi suffisamment de redondance, même au niveau cantonal. Silvia Brönnimann explique:

«Cela signifie que, même si un élément critique du réseau tombe en panne, l'alimentation reste assurée.»

Irit Mandel précise:

«Les conséquences d'une attaque restent toutefois difficiles à évaluer avec précision»

La Suisse fait néanmoins partie des pays au monde où les pannes d'électricité sont les moins fréquentes.

Les nœuds de Swissgrid

L’attaque à Berlin visait le réseau de distribution électrique. Swissgrid exploite le réseau de transport, qui achemine l'électricité des grandes centrales vers les centres de distribution et assure les échanges internationaux d'électricité. Une attaque pourrait également viser les nœuds du réseau Swissgrid à Mettlen (TG), Laufenburg (AG) ou Bickigen (BE). Noël Graber, de Swissgrid, explique:

«Notre réseau de transport dispose d'une grande résilience opérationnelle. Nous ne pouvons certes pas protéger physiquement l'ensemble de l'infrastructure, mais grâce à cette résilience, la panne d'un élément du réseau ne surcharge pas les autres et le réseau reste stable.»

Swissgrid se dit prête et capable de rétablir rapidement les pannes. Graber ajoute:

«Nos lignes aériennes, qui constituent la grande majorité de notre réseau, nous aident beaucoup dans ce cas. Une ligne aérienne se répare en effet plus rapidement qu'un câble souterrain.»

Swissgrid se prépare à divers scénarios de menace, notamment le vandalisme, la criminalité et, dans une certaine mesure, le sabotage. En cas de terrorisme ou d'actions d'acteurs étatiques, comme des cyberattaques russes, les capacités de Swissgrid sont limitées. «Et pas seulement pour des raisons techniques, mais aussi en raison de la législation», précise Noël Graber.

Certains Suisses prennent leurs précautions

Comme une panne d'électricité régionale ou européenne ne peut jamais être exclue à 100%, il est en tout cas judicieux de constituer certaines réserves, souligne Irit Mandel.

En Allemagne, la prévention des black-outs est un sujet majeur. Interrogé, Galaxus indique qu'aucune vague de précautions venue d'Allemagne ne s'est encore propagée en Suisse. La hausse des ventes de lampes de poche pourrait toutefois en être un signe, comme le précise l'entreprise:

«Depuis le début du black-out à Berlin, les ventes de lampes de poche ont augmenté de 38% par rapport à l'année précédente. Leur niveau de vente était déjà élevé en 2025 et a encore sensiblement progressé.»

«Nous avons vendu pendant cette période trois fois plus de groupes électrogènes que sur la même période l'année précédente, mais le volume reste très faible dans l'ensemble.»

Il ne s'agit donc pas d'une tendance, mais certains individus pourraient effectivement se préparer à une coupure de courant. Les Suisses ne sont donc pas encore pris de panique face à la menace d'un black-out.

Les recommandations en cas de panne

Philippe Boeglin, de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), renvoie au plan d'urgence disponible sur l'application Alertswiss et son site internet. Il est important de disposer d'une lampe de poche, de préférence à manivelle ou solaire.

Il faut également veiller à avoir suffisamment de piles de rechange. Pour ne pas se retrouver dans l'obscurité, des bougies chauffe-plat et des bougies classiques devraient aussi être stockées.

L'information

Pour garantir l'accès à l'information en cas d'urgence, il est recommandé de posséder à la maison un poste de radio fonctionnant sur piles, capable de recevoir le DAB+ et la FM. Philippe Boeglin précise:

«En Suisse, toutes les radios DAB+ autorisées à la vente peuvent également capter la FM.»

Le réfrigérateur et le congélateur

En cas de coupure de courant, le réfrigérateur et le congélateur ne fonctionnent plus non plus. Il faut d'abord consommer les aliments frais ou surgelés, qui se conservent entre 10 heures et trois jours. Si la panne se prolonge, les produits congelés dégèlent et deviennent rapidement impropres à la consommation.

Selon le plan d'urgence de l'Office fédéral de l’agriculture et de l'alimentation, les aliments à consommer immédiatement en cas de black-out sont les préparations pour nourrissons, les glaces, les produits carnés et les aliments contenant des œufs crus.



Les baies et fruits surgelés peuvent être transformés en confiture, qui se conserve généralement longtemps, probablement plus longtemps que la durée d'un black-out. Il est également recommandé de conserver les légumes dans l'huile ou le vinaigre. Dans tous les cas, les aliments ayant décongelé ne doivent en aucun cas être recongelés.

La cuisson

En cas de coupure de courant, la plaque de cuisson ne fonctionne plus non plus. Le gouvernement propose plusieurs conseils: il est possible de cuisiner à l'extérieur sur un barbecue ou un feu ouvert, en utilisant un barbecue à bois, au gaz ou au charbon.

On peut aussi faire cuire les aliments dans des casseroles posées sur le feu. Un réchaud à fondue peut également être utile, et, en cas d'urgence, même des bougies placées dans le four peuvent dépanner.

L'eau

Il est également important de disposer de suffisamment d'eau potable à la maison. En cas de panne de courant, l'eau peut également se faire rare si les stations de pompage sont hors service pendant une longue période.

L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) recommande de constituer, comme réserve d'urgence, au moins 9 litres d'eau par personne, soit un pack de six bouteilles de 1,5 litre.

La nourriture

En cas de black-out, les courses peuvent également devenir difficiles, les portes automatiques ne s'ouvrant plus et les caisses ne fonctionnant plus sans électricité.

Il est donc conseillé de disposer d'une réserve alimentaire à la maison, de préférence composée d'aliments pouvant être consommés sans cuisson: flocons d’avoine, fruits secs, biscottes, chocolat ou lait UHT, par exemple.

Le chauffage

En cas de coupure de courant, la plupart des systèmes de chauffage cessent de fonctionner, car les pompes de circulation, les régulateurs et autres nécessitent également de l'électricité.

Les alternatives sont la cheminée ou le poêle à céramique. Pour ceux qui n'en disposent pas, il est possible d'utiliser un chauffage mobile au gaz, un poêle à pétrole ou une cheminée à éthanol.

Les smartphones et générateurs

Les batteries de smartphone tiennent, comme on le sait, rarement plus d'une journée, et les applications d'alerte cessent alors de fonctionner. Des powerbanks chargées ou des chargeurs solaires peuvent permettre de tenir un certain temps.

Ceux qui disposent d'un groupe électrogène fonctionnant à l'essence peuvent produire eux-mêmes de l'électricité, même pour une courte période.

L'installation solaire

Dans la plupart des cas, une installation solaire sur le toit ne fonctionnera plus, car elle se coupe automatiquement en cas de panne de courant. Il existe toutefois une solution d'urgence: des onduleurs spéciaux avec fonction de secours permettent à l'installation de continuer à produire de l'électricité en situation de crise. Silvia Brönnimann explique:

«Si l'on construit une installation photovoltaïque avec stockage sur batterie, il faut veiller à ce qu'elle soit réalisée de manière dite "îlotable".»

Cela signifie que l'électricité produite par l'installation reste disponible même en cas de coupure du réseau.

Les entreprises

Brönnimann souligne:

«Il est important que non seulement les ménages, mais aussi les entreprises réfléchissent aux processus critiques qui pourraient être affectés en cas de panne de courant.»

Dans un cabinet médical, par exemple, le réfrigérateur contenant des médicaments coûteux. Des mesures doivent être prévues pour garantir le fonctionnement de ces processus en cas de coupure d'électricité.

Traduit et adapté par Noëline Flippe