Le budget de la visite du pape en France avait été évalué à 27 millions d'euros par l'Eglise de France. Keystone

Visite du pape: un nouvel appel pour récolter 10 millions d'euros

Le diocèse de Paris a lancé mercredi un nouvel appel aux dons pour récolter 10 millions d'euros, afin de contribuer au financement de la visite du pape Léon XIV en France. Le coût global a été évalué à 27 millions.

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Le voyage du pape a «représenté pour le diocèse un engagement financier exceptionnel. Les dons recueillis permettront d'en couvrir le coût sans amputer les moyens consacrés chaque année à la vie des paroisses, à la transmission de la foi, à l'accompagnement des jeunes, à l'accueil des plus fragiles et, plus largement, à la mission de l'Eglise à Paris», écrit dans un communiqué l'archevêché.

«En participant à cet effort de 10 millions d'euros, chacun peut ainsi contribuer à la fois au financement de la visite du pape et à l'élan qu'elle a suscité», poursuit-il.

«Donner aujourd'hui, c'est permettre à l'Église à Paris, revigorée par ces journées, de continuer demain à annoncer, accueillir, servir et transmettre», estime-t-il.

Le budget de la visite du pape en France avait été évalué à 27 millions d'euros par l'Eglise de France qui avait lancé début septembre un précédent appel aux dons pour financer ce voyage. Le souverain pontife, qui a effectué une visite historique de quatre jours en France, a été accueilli dans une immense ferveur à Paris, Lourdes puis Metz.

Bains de foule en papamobile, messes géantes, veillée avec des jeunes au Stade de France : Léon XIV, souriant et chaleureux, a attiré d'immenses foules sur son passage, signe d'une popularité affirmée 16 mois après son élection à la tête de l'Eglise catholique. Selon les chiffres communiqués par le Vatican, plus de 1,3 million de personnes sont venues à sa rencontre uniquement pendant les trois premiers jours de ce voyage. (sda/ats/afp)