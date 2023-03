Arménie: «Si nous arrêtons de nous battre, nous mourrons»

L'ancien soldat arménien Mesrop: pour son pays, il repartirait en guerre à tout moment. Tobias Esser

Reportage

«Si nous arrêtons de nous battre, nous mourrons»

Dans la guerre pour la région caucasienne du Haut-Karabagh, de nombreux soldats sont prêts à donner leur vie. Même après de graves blessures, ils sont motivés par la lutte pour la liberté. Rencontre.

Tobias Esser, Erevan, Arménie

Plus de «International»

«J'ai été touché par une salve de mitraillette», raconte Mesrop. «J'ai dû être opéré quatre fois et ensuite réapprendre à marcher.» L'Arménien de 39 ans est soldat. En 2020, il a combattu dans la guerre du Haut-Karabagh contre l'Azerbaïdjan, qui revendique la région du Caucase.

Un article de

Mesrop s'est remis de ses graves blessures au centre de rééducation Zinvari Tun («la maison du soldat») à Erevan, la capitale arménienne. Il y a également suivi une formation de photographe. Il travaille maintenant en freelance et photographie les soldats, mais aussi les paysages arméniens. Lorsque des groupes de journalistes étrangers viennent visiter le centre de réhabilitation, il les photographie également:

«Dès que j'appuie sur le déclencheur de l'appareil photo, j'oublie ma douleur»

Mesrop commente: «Même si j'ai été gravement blessé, dès que l'Arménie sera à nouveau attaquée, je prendrai à nouveau les armes.»

La tension monte

Il n'est pas improbable que Mesrop doive bientôt reprendre le fusil. Car la paix dans le Caucase est fragile. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan concerne principalement la province du Haut-Karabagh. C'est là que vivent principalement des Arméniens ethniques. Le Haut-Karabagh aspire à l'indépendance.

L'Azerbaïdjan rejette, cependant, ces aspirations et considère le Haut-Karabagh comme faisant partie de son territoire national. Le conflit a culminé en 2020 avec une guerre de six semaines, à la suite de laquelle l'Azerbaïdjan a non seulement conquis de grandes parties du Haut-Karabagh et expulsé les Arméniens qui y vivaient, mais a également occupé des parties du territoire arménien.

Depuis quelques semaines, l'Arménie s'inquiète d'une nouvelle guerre; la rhétorique des dirigeants azerbaïdjanais s'est durcie. Mardi, le président autocratique de l'Azerbaïdjan, İlham Aliev, a qualifié l'ensemble du territoire arménien d'«Azerbaïdjan occidental». En outre, l'armée azerbaïdjanaise a agressé plusieurs villages arméniens dans la zone frontalière avec des mitrailleuses et de l'artillerie. Bien qu'il n'y ait eu que peu de blessés, ces tirs ont renforcé la crainte d'une attaque azerbaïdjanaise à grande échelle.

Centre de rééducation "Zinvori Tun": C'est ici que les soldats arméniens blessés pendant la guerre de 2020 se rétablissent.

Mesrop pense lui aussi que le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pourrait bientôt s'envenimer à nouveau. «Il n'y aura jamais de paix», dit-il:

«Les Azéris veulent nous anéantir»

Le conflit dure depuis plusieurs générations. Les grands-parents de Mesrop ont dû fuir le génocide arménien en passant par la Turquie. Son père était également soldat et est mort, en 1992, lors de la première guerre pour le Haut-Karabagh. «La guerre est omniprésente, elle est presque toujours dans ma tête.»

Quand Mesrop veut oublier la guerre, il se rend au cimetière militaire d'Erevan. C'est là que se trouve le monument aux soldats inconnus qui sont tombés pendant les guerres de 1992 et 2020.

«C'est le seul endroit où je peux m'asseoir tranquillement et ne pas être submergé par les pensées de mon temps passé à la guerre» Mesrop

Quand il se trouve dans le cimetière militaire, il devient toujours très humble. «Je suis fier que l'Arménie ait de tels hommes. Leur héroïsme nous émeut et nous pousse à agir. Quand nous visitons leur monument, nous savons toujours pourquoi ils ont donné leur vie.»

L'homme de 39 ans donnerait lui aussi tout pour défendre l'Arménie et le Haut-Karabagh, y compris sa vie. Et cela bien qu'il ait pu se réorienter professionnellement dans le centre de rééducation et qu'il ait trouvé sa passion dans la photographie: «J'abandonnerais tout cela s'il y avait une guerre. Car si nous arrêtons de nous battre, nous, les Arméniens, nous mourrons.»