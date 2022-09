Image: Alice Rizzo

Reportage

«Sans elle, le monde va changer», témoignages dans une Londres en deuil

Dès les premières inquiétudes sur l'état de santé de la Reine, les Londoniens se sont réunis devant Buckingham Palace. Quelques heures après le décès d'Elizabeth II tous rendent hommage à une souveraine qui a marqué le monde.

Alice Rizzo / londres

La foule est réunie devant Buckingham Palace sans un bruit. Le silence est assourdissant. Les gens, auparavant assis sur les marches de la victoire, se lèvent pour regarder le palais. Un regard lointain, dans le vide. Sur leurs visages, c’est le choc, l’incompréhension. Certains sont au téléphone, d’autres se frottent le visage, en pleurs. Fleurs à la main, de plus en plus de personnes s'agglutinent devant le palais royal.

Ce jeudi 8 septembre 2022, la Reine est morte à 96 ans après un règne de sept décennies qui aura marqué l'Histoire.

Pour Amelia, 41 ans, Elizabeth II a toujours fait partie de son quotidien:

«Je me sens très triste, en fait je suis surprise par la tristesse que je ressens. Quand le drapeau a été mis en berne, ça a été une réaction interne très forte pour moi»

A côté d'elle, Maddison, 26 ans a les larmes aux yeux. «Je suis clairement bouleversée, quand le drapeau est tombé, tout le monde a haleté et a couru à la porte du palais royal. C'est un jour très triste. Je suis Australienne, donc je ne sais pas ce qui va arriver à mon pays, la Reine a toujours été très respectée. J'ai le sentiment que le monde va changer après aujourd’hui.»

Karen, une Anglaise de 56 ans partage ce sentiment. Vivre sous le règne de la reine Elizabeth II, c’est «tout ce qu’elle a toujours connu.» A ces mots, elle s’effondre en larmes: «Je connais la reine depuis que je suis toute petite, j’ai beaucoup d’admiration pour elle, c’est une femme brillante qui a toujours tenu ses promesses. Je ne sais pas comment cela va être sans elle, c’est un jour très triste.»

Alexandre, 24 ans, qui n'a pas vraiment d'intérêt pour la famille royale, reconnait que la nouvelle l'a marqué:

«Je ne suis pas un grand royaliste, mais ça fait quand même bizarre, parce qu’elle a été là toute notre vie. Je pense que c'est aussi une mauvaise nouvelle pour la monarchie parce que peu de gens aiment Charles»

Même les touristes étrangers sont touchés par le décès de la Reine. De passage à Londres, Wendy et Claudia, deux Américaines de 58 ans et 70 ans, sont de vraies fans de la famille royale «Nous sommes venues à Londres exprès pour voir l’exposition sur la reine Elizabeth II. Puis, nous avons suivi les nouvelles, et nous nous sommes senties obligées de rester.» Les deux femmes l'assurent:

«Même si nous sommes américaines, nous aimons la famille royale. Et donc nous ressentons cette perte comme une perte pour nous aussi»

Dans un pub à proximité de Buckingham Palace, l’ambiance est morose. La télévision est allumée, mais pas sur un match de foot. Aujourd’hui, la star, c'est la chaine d’actualités britanniques BBC News. La nouvelle première ministre Liz Truss rend hommage à la reine Elizabeth II et tout le monde écoute en silence, une bière à la main.