Des drapeaux ukrainiens sont brandis lors du concert sur la Piazza Manzoni. bild: watson

Reportage

«Je m'attendais à un plus grand chaos»: 5 choses remarquées à Lugano

Lundi et mardi, Lugano accueille la conférence sur l'Ukraine. Promenade dans une ville qui n'est ni le centre du monde ni en état d'urgence.

corsin manser, lugano

Le soleil est à l'heure

En haut, à la gare de Lugano, on peut profiter d'une vue magnifique en dégustant un espresso pour 2,30 francs. Sur la ville, sur le lac aux reflets bleus et sur les collines verdoyantes. La patrie du président de la Confédération Ignazio Cassis est vraiment digne d'une carte postale. Surtout lorsque le soleil brille.

Et c'est le cas. Les nuages de pluie se dissipent juste à temps pour le début de la conférence sur l'Ukraine lundi. Les parapluies peuvent rapidement être rabattus sur Ursula von der Leyen, Denys Schmyhal et Cassis.

En se promenant dans le Parco Ciani finement décoré, le Tessinois peut montrer à ses invités un Lugano qui se présente sous son meilleur jour. Les photos avec les participants à la conférence sont prises sous le soleil. Une parfaite image pour le tourisme local, car ces images feront le tour du monde.

Lors de l'accueil d'Ursula von der Leyen, il faut encore des parapluies. Bild: keystone

Mais Cassis se rend vite compte qu'il ne pleut plus. Bild: keystone

Lorsque le soleil brille, il peut montrer aux invités sa patrie. Bild: keystone

La photo de groupe par temps parfait avant qu'un autre gros orage ne frappe dans la soirée. Bild: keystone

Grand déploiement de sécurité

A la gare, on se rend vite compte que quelque chose de différent se trame à Lugano. Une myriade de policiers patrouille sur les quais. Il n'est pas encore possible de dire exactement à combien s'élèveront les frais de sécurité pour la conférence sur l'Ukraine. Cassis a récemment parlé de plusieurs millions.

De nombreux policiers surveillent la gare de Lugano. bild: watson

La responsabilité principale de la sécurité incombe à la police cantonale tessinoise. Elle est soutenue par jusqu'à 1600 membres de l'armée et des policiers d'autres cantons. C'est aussi la raison pour laquelle les policiers s'expriment en grande partie en suisse allemand à la gare.

La descente vers la vieille ville se fait en funiculaire. Là aussi, les forces de sécurité sont nombreuses. La police dirige ses voitures d'intervention à travers les ruelles étroites de la ville.

Une voiture de police se faufile dans les ruelles de la vieille ville. bild: watson

Le bruit est toujours assourdissant. C'est le cas lorsque l'un des hélicoptères militaires survole la ville à basse altitude. Le bruit des rotors est omniprésent. Deux bateaux de la police du lac naviguent sur le lac, soutenus par les gardes-frontières.

Les touristes ne savent pas ce qui se passe



Il serait faux d'affirmer que tout Lugano est en état d'urgence. Dans la vieille ville et un peu en dehors, la vie suit son cours normal. Les touristes se promènent en groupe le long de la promenade du lac, les habitants boivent un café dans leur bar habituel, les écoliers venant de Suisse alémanique envahissent la gare et les bus.

Seule une partie relativement petite de la ville est fermée à la population. Celle-ci se trouve autour du Parco Ciani. Le reste est libre d'accès. Vers midi, l'embarcadère d'où partent les bateaux d'excursion pour Melide, Morcote et compagnie est très animé. Le vendeur de billets estime que la conférence ne le dérange pas du tout. Il y a autant de touristes que d'habitude, dit-il avant de compléter en riant:

«Aujourd'hui, c'est une journée normale comme d'habitude»

Des touristes montent à bord d'un bateau d'excursion sur le Lago di Lugano. Seule une petite partie du lac est fermée. bild: watson

A l'entrée de l'hôtel, un panneau bien visible indique «completo». Ils sont effectivement complets, nous informe la femme à la réception. Mais dans d'autres hôtels, il y a encore des chambres malgré la conférence. «Je m'attendais à un chaos bien plus grand», dit-elle. En effet, de lundi à mardi, il est encore possible de trouver des chambres d'hôtel à un prix plus ou moins abordable. Une grande différence par rapport au WEF, où il faut payer des prix astronomiques pour passer la nuit.

La plupart des touristes ne semblent pas savoir qu'une conférence internationale a lieu à Lugano. Un groupe de Hongrois est surpris lorsque nous leur parlons de l'événement.

Mikhail et Polina ne s'attendaient pas du tout à une conférence. Et ce, bien qu'ils soient originaires d'Ukraine. Après le début de la guerre, ils se sont réfugiés en Suisse et travaillent désormais dans une ferme en Thurgovie. Ils voulaient profiter de leur jour de congé pour visiter Lugano et se baigner dans le lac. Mais ce n'est pas possible.

«Nous voulions entrer dans l'eau, mais tout est fermé», raconte Mikhail, originaire de Krementchuck – cette ville où un centre commercial a récemment été bombardé par les forces russes. Lorsqu'ils apprennent que la reconstruction de l'Ukraine est organisée dans le parc d'à côté, la frustration d'avoir manqué le bain s'est vite envolée.

Mikhail et Polina voulaient se baigner dans le lac de Lugano ... bild: watson

... mais ils se sont heurtés à un fil barbelé infranchissable. bild: watson

Petites actions pour la population



La conférence n'aura pas lieu entièrement à huis clos. Cassis souhaite que les habitants participent à ce grand événement diplomatique grâce à un programme-cadre. Plusieurs panneaux d'information ont été installés sur la promenade du lac, sur lesquels on peut voir ce qui relie le Tessin à la ville portuaire ukrainienne d'Odessa. Ces panneaux n'attirent toutefois pas les foules.

Sur la Piazza Manzoni, au cœur de la vieille ville, des concerts sont organisés le lundi soir et le mardi soir. Les gens viennent effectivement. Lorsque «Dakhabrakha», un quatuor de musique du monde de Kiev, se produit à 21 heures, la place est bien remplie. Dans le public, on voit pléthore de drapeaux ukrainiens.

Le soir, un concert d'un groupe ukrainien a lieu en plein centre de Lugano. Il attire beaucoup de monde. bild: watson

Le battage médiatique est limité



Environ 270 journalistes ont été accrédités pour la conférence, nous dit-on au centre de presse. A titre de comparaison, lorsque Joe Biden avait rencontré Vladimir Poutine, à Genève, il y a un an, 1500 journalistes avaient fait le déplacement. Au point de presse avec Cassis et Simonetta Sommaruga, la salle est néanmoins très bien remplie. La presse suisse, au moins, est très intéressée par la conférence de Lugano.

Le centre des médias est rempli au tiers de sa capacité pendant le point culminant, le discours vidéo de Volodymyr Zelensky. bild: watson

Pourtant, on se rend vite compte qu'ici à Lugano, tout est un peu plus petit que lors du sommet russo-américain de Genève. Les organisateurs autour de Cassis auraient peut-être souhaité quelques cortèges de voitures, équipes de presse et délégations de plus. Les habitants de Lugano peuvent, en revanche, se réjouir de l'ampleur plutôt modeste de la conférence. Elles seront les témoins d'un moment qui pourrait être historique, sans être trop gênés dans leur vie quotidienne.