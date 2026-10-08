Une chouette à la place de Churchill sur les billets de banque britanniques? Certains diront que la nature reprend ses droits. Image: AFP

Exit Churchill! Un hérisson ou une chouette sur les billets anglais

Des animaux remplaceront bientôt des visages célèbres sur les billets de banque britanniques. Un choix opéré par quelque 500 000 citoyens, consultés lors d'un vote public.

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Hérisson et chouette figureront sur les billets anglais en lieu et place de Winston Churchill, de Jane Austen et d'autres personnalités britanniques, a annoncé la Banque d'Angleterre jeudi, après la polémique suscitée par le choix de privilégier des images de la nature.

Le macareux moine, la chouette effraie, le bourdon terrestre et le hérisson européen ont été choisis parmi 18 options par 500 000 Britanniques à l'issue d'une consultation organisée cet été par la banque centrale britannique.

Une première consultation publique l'an dernier avait défini la faune et la flore britannique comme images centrales de la nouvelle série de billets de banque.

L'annonce de ce projet avait provoqué l'ire d'une partie de la classe politique britannique, outrée par la potentialité de remplacer l'ex-Premier ministre britannique sur les billets de 5 livres sterling par un blaireau ou une loutre.

La romancière Jane Austen, le peintre William Turner ou le mathématicien Alan Turing, vont, eux aussi, disparaître progressivement des billets de 10, 20 et 50 livres.

Rhys Phillips, le prochain responsable de l'émission des billets à la BoE, a détaillé dans un commentaire joint au communiqué:

«Nous allons à présent nous atteler à la conception, aux tests et à la production des billets, en combinant les visuels annoncés aujourd'hui avec des dispositifs de sécurité de pointe et les dernières avancées en science des matériaux»

Ce processus devrait prendre plusieurs années, à l'issue desquelles les nouveaux billets seront mis en circulation. Et ils continueront d'afficher le portrait du roi Charles III, tandis que ceux à l'effigie de la reine Elizabeth II resteront valides. (sda/ats/blg/afp/svp)