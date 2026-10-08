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La femme du fondateur de Dell intrigue les internautes

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Est-ce qu'elle va bien?

Susan Dell, philanthrope et épouse du patron de Dell Technologies, a suscité de nombreuses réactions après son apparition aux côtés de Donald Trump.
08.10.2026, 11:0508.10.2026, 11:05

Susan Dell, épouse du patron de Dell Technologies Michael Dell, est devenue virale mercredi 7 octobre 2026 après une apparition aux côtés de Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, à Washington. Sur les réseaux sociaux, les commentaires sur son apparence se sont multipliés.

La philanthrope de 62 ans, mariée à Michael Dell depuis 1989, était venue encourager les familles à s'inscrire aux «Trump Accounts», des comptes d'investissement pour enfants lancés par le président américain.

Une attitude qui interloque

L'Etat y verse 1000 dollars (834 francs) aux enfants nés durant le second mandat de Trump. Susan Dell et Michael Dell ont également promis 6,25 milliards de dollars (5,21 milliards de francs) de leur poche, soit 250 dollars pour 25 millions d'enfants.

Ce n'est en revanche pas cet élan de solidarité de la part du riche couple qu'ont retenu les internautes, mais plutôt l'aspect et la conduite de Susan Dell, jugés rigides et peu naturels.

Voyez par vous-même 👇

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(ysc)

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