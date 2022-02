La Reine a le Covid: ses 7 derniers pépins de santé où on a frôlé la crise cardiaque

Et sinon, un petit quiz pour illuminer votre lundi:

Depuis ces ennuis de santé, les apparitions sont devenues plus rares. Cependant, Buckingam Palace a annoncé récemment une reprise de ses activités publiques. Le programme s'annonce chargé: une réception diplomatique à Windsor le 2 mars , une cérémonie du Commonwealth le 14 mars et enfin un hommage le 29 mars à l’Abbaye de Westminster à la mémoire du prince Philip, son époux décédé l’an dernier. Sinon, quatre jours de festivités sont prévus cette année pour célébrer son jubilé de platine.

Shocking. Elle n'en avait plus utilisé depuis 2004, lorsqu'elle avait subi une opération du genou.

«Sa Majesté garde un bon moral et est déçue de ne plus pouvoir visiter l'Irlande du Nord, où elle devait participer à une série d'engagements», indique à ce sujet Buckingam.

«La reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des examens préliminaires et est rentrée au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui (jeudi) et garde un bon moral»

Le vendredi, Buckingam annonce qu'Elizabeth II prolongera son repos pour encore deux semaines et qu'elle n'effectuera aucun déplacement officiel durant ce laps de temps. Elle renonce de ce fait à se rendre à la conférence sur le climat, la COP 26, à Glasgow.

Quelques jours plus tôt, elle est même parvenue à remettre la médaille d'or de la poésie au poète anglais David Constantine, par visioconférence. Une courte vidéo l'a montrée souriante et détendue.

Visiblement, Sa Majesté se porte mieux: elle est photographiée au volant de sa Jaguar sur ses terres du château de Windsor, lunettes de soleil et foulard sur les cheveux.

Toutefois, quatre jours plus tard, le 17 novembre, elle parvient à recevoir le chef d'Etat major britannique Nick Carter au château de Windsor. Imbattable, cette reine.

Et pourtant, en plein jubilé (Elizabeth a passé le 6 février dernier le cap de 70 ans de règne , une longévité sans précédent), l'état de santé de Sa Majesté continue de préoccuper les Britanniques. Pour preuve: depuis octobre, elle aligne les petits soucis médicaux. Voici les 7 occasions où elle a malmené notre rythme cardiaque.

La Reine a le Covid: ses 7 derniers pépins de santé où on a frôlé la crise cardiaque

La Reine Elizabeth II a été testée positive au Covid-19 ce week-end. Un dernier pépin de santé qui vient s'ajouter à une liste plutôt longue, ces derniers mois... On vous fait le récap'.

La Reine a le Covid: ses 7 derniers pépins de santé où on a frôlé la crise cardiaque

