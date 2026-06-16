assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
International
Russie

L'Ukraine dévoile l'UAV-290, un drone kamikaze à turboréacteur

Nouveau drone kamikaze UAV-290 présenté au salon Eurosatory de Paris : les Ukrainiens pourraient l’utiliser (Source : Capture d’écran/X@ZMiST_Ua)
Voici le nouveau drone kamikaze UAV-290.Image: Capture d’écran/X@ZMiST_Ua

Ce drone kamikaze à turboréacteur devrait inquiéter Poutine

Il peut parcourir jusqu'à 650 kilomètres et emporter 100 kilos d'explosifs: un nouveau drone kamikaze ukrainien pourrait encore compliquer la situation des forces de Vladimir Poutine sur le front.
16.06.2026, 16:5616.06.2026, 16:56
Un article de
t-online

Le groupe public Ukrainian Defence Industry a présenté un nouveau drone de combat lors du salon de l'armement Eurosatory 2026, à Paris. Baptisé UAV-290, cet appareil sans pilote est équipé d'un turboréacteur et pourrait atteindre une vitesse maximale de 800 km/h. C'est ce que rapportent les médias ukrainiens Military et Ukrainska Pravda, citant leurs correspondants présents sur place.

Conçu comme un drone kamikaze, l'UAV-290 est destiné à frapper des cibles fixes au sol ainsi que des objectifs navals. Il est lancé depuis une plateforme mobile grâce à un propulseur à combustible solide, avant de poursuivre sa mission en vol autonome.

L'Ukraine cible la logistique russe

Selon son fabricant, le drone peut atteindre des cibles situées jusqu'à 650 kilomètres de distance et être équipé d'une charge d'explosif de 100 kilogrammes. Son poids total s'élève à 350 kilogrammes, selon les informations publiées.

Le système n'aurait, pour l'heure, pas encore été utilisé dans la guerre contre la Russie. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine multiplie toutefois les frappes contre des objectifs situés à l'arrière du territoire russe. Ce nouveau drone kamikaze pourrait également être déployé à cette fin à l'avenir.

Ukrainian Defence Industry est le plus grand groupe de l'industrie de défense d'Ukraine. Lors du salon Eurosatory, l'entreprise a déjà dévoilé plusieurs nouveaux systèmes d'armes conçus et fabriqués en Ukraine. (trad. hun)

Plus d'articles concernant la Russie
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
2
La Russie a appris de ses échecs: ça devrait inquiéter l'Otan
de Julian Alexander Fischer
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
de Thomas Wanhoff
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
2
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
de Laurent Vilaine
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
1
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
de Jürg Ackermann
Thèmes
Vladimir Poutine dans tous ses états
1 / 10
Vladimir Poutine dans tous ses états
Poutine en mode chasseur, 2010.
source: ap ria novosti russian governmen / dmitry astakhov
partager sur Facebookpartager sur X
Donald Trump arrive à Genève pour le G7
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les CFF ouvrent une nouvelle liaison TGV depuis la Suisse
Une nouvelle liaison TGV entre Bâle et Bruxelles doit voir le jour en 2027 avec des correspondances vers Londres et les Pays-Bas.
Une nouvelle ligne TGV doit relier Bâle et Bruxelles à partir de juillet 2027. Cette liaison offrira également des correspondances vers Londres et les Pays-Bas.
L’article