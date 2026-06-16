Voici le nouveau drone kamikaze UAV-290. Image: Capture d’écran/X@ZMiST_Ua

Ce drone kamikaze à turboréacteur devrait inquiéter Poutine

Il peut parcourir jusqu'à 650 kilomètres et emporter 100 kilos d'explosifs: un nouveau drone kamikaze ukrainien pourrait encore compliquer la situation des forces de Vladimir Poutine sur le front.

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Le groupe public Ukrainian Defence Industry a présenté un nouveau drone de combat lors du salon de l'armement Eurosatory 2026, à Paris. Baptisé UAV-290, cet appareil sans pilote est équipé d'un turboréacteur et pourrait atteindre une vitesse maximale de 800 km/h. C'est ce que rapportent les médias ukrainiens Military et Ukrainska Pravda, citant leurs correspondants présents sur place.

Conçu comme un drone kamikaze, l'UAV-290 est destiné à frapper des cibles fixes au sol ainsi que des objectifs navals. Il est lancé depuis une plateforme mobile grâce à un propulseur à combustible solide, avant de poursuivre sa mission en vol autonome.

L'Ukraine cible la logistique russe

Selon son fabricant, le drone peut atteindre des cibles situées jusqu'à 650 kilomètres de distance et être équipé d'une charge d'explosif de 100 kilogrammes. Son poids total s'élève à 350 kilogrammes, selon les informations publiées.

Le système n'aurait, pour l'heure, pas encore été utilisé dans la guerre contre la Russie. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine multiplie toutefois les frappes contre des objectifs situés à l'arrière du territoire russe. Ce nouveau drone kamikaze pourrait également être déployé à cette fin à l'avenir.

Ukrainian Defence Industry est le plus grand groupe de l'industrie de défense d'Ukraine. Lors du salon Eurosatory, l'entreprise a déjà dévoilé plusieurs nouveaux systèmes d'armes conçus et fabriqués en Ukraine. (trad. hun)