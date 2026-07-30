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Contrefaçon: ce Suisse s'est fait prendre la main dans le sac

Gefälschte Luxusuhren
Ces dix montres de luxe sont des contrefaçons en provenance de Chine.Image: Bureau des douanes de Singen

Ce Suisse n'aurait pas dû commander 10 fausses montres de luxe

La douane allemande a saisi dix fausses montres de luxe, d'une valeur d'origine estimée à plus de 160 000 euros (environ 149 000 francs). Le colis, en provenance de Chine, avait été commandé par un jeune homme du canton de Zurich.
30.07.2026, 17:3630.07.2026, 18:39

A Constance, la douane allemande a contrarié les plans d'un jeune Zurichois. Celui-ci avait commandé dix fausses montres de luxe en provenance de Chine. Le colis a été découvert le 24 juillet.

Selon la douane, l'homme s'était fait envoyer ces fausses montres depuis la Chine jusqu'en Allemagne. Si les montres avaient été authentiques, leur valeur totale se serait élevée à environ 160 000 euros, soit un peu moins de 149 000 francs.

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Les lunettes de soleil, les sacs, les montres et les bijoux sont particulièrement prisés par les contrefacteurs.Image: keystone

Les montres ont été saisies

La douane a saisi les montres et informé les deux titulaires des marques concernées. Le Zurichois s'expose désormais à des poursuites judiciaires de la part des fabricants. Les produits contrefaits sont normalement détruits par la douane, si le titulaire de la marque en fait la demande. Sonja Müller, porte-parole de la direction régionale des douanes de Singen, affirme:

«La douane allemande découvre sans cesse des envois de colis contenant des contrefaçons de marques. Il n'existe désormais presque plus aucun produit qui ne soit pas contrefait»
Sonja Müller
Le «chaos» au sein des douanes suisses inquiète

Rien qu'en 2025, la douane allemande aurait saisi des marchandises contrefaites pour une valeur d'environ 446 millions d'euros (414 millions de francs). Environ 65% des envois proviendraient de Chine.

Les lunettes de soleil, sacs, montres et bijoux figureraient parmi les produits les plus prisés. Pour ces seuls articles, la valeur marchande des contrefaçons saisies l'an dernier dépassait les 313 millions d'euros, soit environ 292 millions de francs.

(trad. ysc)

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