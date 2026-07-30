Ce Suisse n'aurait pas dû commander 10 fausses montres de luxe
A Constance, la douane allemande a contrarié les plans d'un jeune Zurichois. Celui-ci avait commandé dix fausses montres de luxe en provenance de Chine. Le colis a été découvert le 24 juillet.
Selon la douane, l'homme s'était fait envoyer ces fausses montres depuis la Chine jusqu'en Allemagne. Si les montres avaient été authentiques, leur valeur totale se serait élevée à environ 160 000 euros, soit un peu moins de 149 000 francs.
Les montres ont été saisies
La douane a saisi les montres et informé les deux titulaires des marques concernées. Le Zurichois s'expose désormais à des poursuites judiciaires de la part des fabricants. Les produits contrefaits sont normalement détruits par la douane, si le titulaire de la marque en fait la demande. Sonja Müller, porte-parole de la direction régionale des douanes de Singen, affirme:
Rien qu'en 2025, la douane allemande aurait saisi des marchandises contrefaites pour une valeur d'environ 446 millions d'euros (414 millions de francs). Environ 65% des envois proviendraient de Chine.
Les lunettes de soleil, sacs, montres et bijoux figureraient parmi les produits les plus prisés. Pour ces seuls articles, la valeur marchande des contrefaçons saisies l'an dernier dépassait les 313 millions d'euros, soit environ 292 millions de francs.
(trad. ysc)