ciel couvert10°
DE | FR
burger
International
Russie

Moscou menace de contre-mesures si le Groenland se militarise

epa12720040 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with Tanzanian Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation Mahmoud Thabit Kombo (not pictured), in Moscow, Russia, 09 ...
Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, prévient que Moscou pourrait prendre des contre‑mesures militaires si le Groenland est militarisé.Keystone

Moscou menace de contre-mesures si le Groenland se militarise

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a averti que la Russie pourrait réagir, y compris par des moyens militaires, si les pays occidentaux renforcent leur présence au Groenland.
11.02.2026, 12:2211.02.2026, 12:22

La Russie prendra des «contre-mesures», y compris de «nature militaire», si les pays occidentaux renforcent leur propre présence militaire au Groenland, a prévenu mercredi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov,

Plusieurs pays européens ont déployé récemment de petits contingents de troupes au Groenland, territoire autonome sous autorité du Danemark et dont le président américain Donald Trump a déclaré vouloir s'emparer.

«Bien sûr, en cas de militarisation du Groenland, de la création là-bas de capacités militaires visant la Russie, nous prendrons des contre-mesures adéquates, y compris de nature militaro-technique», a affirmé Lavrov devant le Parlement russe.

Groenland: l'UE ne compte pas se laisser faire

Depuis son retour à la Maison Blanche il y a un an, Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de prendre le contrôle du Groenland, la justifiant par des questions de sécurité face à, selon lui, la menace de la Russie et de la Chine dans la région.

Il a ensuite fait marche arrière en janvier lors du forum économique de Davos, Trump assurant s'être entendu sur un «cadre» de négociation avec le chef de l'Otan, Mark Rutte, afin de donner aux Etats-Unis une plus grande influence sur le territoire arctique.

Peu de détails concrets ont filtré sur le contenu de cet accord. Le Danemark et le Groenland ont jusqu'à présent refusé tout transfert de souveraineté, affirmant que ce territoire arctique n'était pas non plus à vendre.

«Les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland doivent régler la question entre eux», a déclaré Lavrov, accusant également Copenhague de traiter les quelque 57 000 habitants du Groenland comme des «citoyens de seconde classe».

L'Otan a entamé début février un travail de planification d'une mission qu'elle compte lancer pour renforcer la sécurité dans l'Arctique. (tib/ats)

Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un «chaos infernal» règne dans l'armée russe à cause d'Elon Musk
Le Starlink d'Elon Musk était une aide précieuse pour l'armée de Poutine sur le front ukrainien. La Russie peine à trouver une alternative au réseau désormais inaccessible pour ses soldats.
L'interdiction presque totale pour les troupes russes d'utiliser le système d’Internet par satellite Starlink a de lourdes conséquences. Des blogueurs militaires et des propagandistes russes parlent d’«une crise aiguë sur le front».
L’article