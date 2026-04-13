Zoug attire des personnes fortunées de la région du Golfe. Image: KEYSTONE

Voici quel canton «profite» le plus de la guerre en Iran



La guerre en Iran pousse fortunes et entreprises du Golfe à se tourner vers la Suisse, où Zoug attire grâce à sa stabilité et sa fiscalité.

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Sous l’effet de la guerre en Iran, des fortunes et des entreprises de la région du Golfe cherchent des refuges sûrs. Le canton de Zoug s’impose comme l’une des destinations les plus convoitées. Fiscalité avantageuse et stabilité attirent ces nouveaux venus. Le ministre des Finances zougois Heinz Tännler confirme au Financial Times une nette hausse de l’intérêt: «Nous constatons une augmentation des demandes.» Et d’ajouter:

«Nous regrettons les circonstances, mais il est indéniable que Zoug en profite»

Même constat du côté des gestionnaires de fortune. Pierre Gabris, fondateur d’Alpen Partners, accompagne des clients du Moyen-Orient dans leur relocalisation. «Tout le monde connaît Zoug, même sans y être allé», explique-t-il au Financial Times. «Le premier choix des clients est presque toujours Zoug.»

Pression sur le marché immobilier

L’afflux se fait déjà sentir. Selon le quotidien britannique, les candidatures de gestionnaires de clientèle de banques américaines ont quadruplé, tandis que les files d’attente s’allongent lors des visites d’appartements. Certains candidats n’hésitent pas à faire l’aller-retour depuis Dubaï dans la journée pour visiter un bien. De quoi accentuer encore la pression sur un marché immobilier déjà tendu.



Face à la pénurie, certains se tournent vers d’autres cantons, comme le Tessin, où la demande progresse également.

Sur place, les professionnels appellent toutefois à la prudence. Anja Beck, de l’agence Engel & Völkers, tempère: «On ne peut pas simplement arriver, même avec un passeport européen.» Obtenir un logement en Suisse suppose par exemple de présenter un contrat de travail ou de créer une entreprise, des démarches qui prennent du temps.



Malgré ces obstacles, notamment au Tessin, les acteurs du marché s’attendent à une poursuite des arrivées. Le mouvement ne ferait que commencer. (trad. jah, vro)