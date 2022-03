«Je suis un pion de la propagande», une star de la TV russe démissione

«En Russie, on m'accusera d'être une espionne et d'avoir été grassement payée pour faire cette déclaration»

«Les sanctions européennes touchent surtout la classe moyenne russe et les personnes qui prônent des valeurs démocratiques. Vous perdez vos alliés»

«Le pouvoir a joué sur une extrêmement sensible: c'est le spectre de la troisième Guerre mondiale»

«Je n'ai jamais menti dans mes reportages. Mais la propagande fonctionne comme cela: vous prenez des faits réels, vous les mélangez et obtenez un grand mensonge»

«Au début du second mandat de Poutine, en 2004, les médias sentaient déjà cette lourde pression qui descendait»

Suède et Allemagne envoient d'autres armes en Ukraine

Plus de «International»

Comment un fils d'ouvrier est devenu l'homme le plus puissant de Russie

Margaux et Marie ont fait équipe pour buter des zombies

Suède et Allemagne envoient d'autres armes en Ukraine

Les plus lus

Comment une petite ville a sabordé les plans de Poutine en Ukraine

Une victoire aurait permis aux forces russes de se déployer plus à l'Ouest, en direction de l'immense port d'Odessa et d'une importante centrale nucléaire. Pourtant, une petite cité résiste encore et toujours à l'envahisseur russe.

Pendant deux jours, les forces ukrainiennes ont lutté pour repousser les troupes russes pour empêcher la petite ville de Voznesensk de tomber entre les mains de Poutine, rapporte la BBC.