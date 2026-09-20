Moscou a été la cible de plusieurs centaines de drones ukrainiens au dernier jour des élections législatives russes. Image: keystone / montage watson

Moscou attaquée par des drones durant les élections: ce que l'on sait

Moscou a été la cible de plusieurs centaines de drones ukrainiens au dernier jour des élections législatives russes. Voici ce que l'on sait à l'heure actuelle.

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Moscou a de nouveau été la cible d’attaques de drones ukrainiens au troisième et dernier jour des élections législatives russes. Voici les principaux éléments à retenir:

Une attaque massive de drones

Quelque 1600 drones auraient été neutralisés depuis la veille, selon le maire de Moscou Sergueï Sobianine. Parmi eux, environ 450 se dirigeaient vers la capitale. Plus de 150 d'entre-eux auraient été interceptés depuis minuit, a rapporté l’agence de presse publique Tass en citant le maire.

Sergueï Sobianine a évoqué «l’attaque de drones ennemis la plus massive jamais menée contre Moscou» et accusé l’Ukraine d’avoir voulu saboter les élections législatives. Selon lui, les attaques auraient toutefois été repoussées.

Certains drones ou débris seraient tombés sur le site d’une raffinerie de pétrole. D’après Sergueï Sobianine, un drone s’est également écrasé sur un immeuble d’habitation. Aucun décès n’a été recensé à Moscou. Des perturbations ont cependant touché les quatre aéroports de la capitale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé des attaques contre la région de Moscou. L’une des principales entreprises de l’industrie pétrolière russe ainsi qu’une installation logistique ont été touchées, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Volodymyr Zelensky a également fait état d’une attaque contre une entreprise de la région de Voronej et appelé la Russie à mettre fin à sa guerre.

Des morts et des blessés dans la région de Moscou

Des dégâts ont également été signalés dans la région de Moscou. Le gouverneur Andreï Vorobiov a fait état de deux morts et de 20 blessés à la suite de plusieurs attaques de drones. Plusieurs incendies se sont déclarés, des immeubles d’habitation ont été endommagés et des centaines de personnes ont été évacuées, a précisé Andreï Vorobiov.

Les élections législatives s’achèvent dimanche

Parallèlement aux attaques, le scrutin de trois jours destiné à renouveler la Douma s’achève dimanche. Après l’exclusion des forces d’opposition, dix partis considérés comme proches du Kremlin sont en lice. Les élections se déroulent ainsi dans des conditions que leurs détracteurs qualifient de non libres et non démocratiques. Des observateurs électoraux indépendants ont déjà signalé des tentatives de manipulation et d’autres violations des règles électorales.

Les élections en Russie durent trois jours et s'achèvent dimanche. Image: keystone

Egalement dans les territoires occupés

Contre la volonté de l’Ukraine, le scrutin se déroule aussi dans les parties des régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson contrôlées par la Russie. Les habitants sont également appelés à voter en Crimée, annexée par la Russie en 2014. La communauté internationale considère l’organisation d’élections russes dans les territoires ukrainiens occupés comme une violation du droit international.

L’Ukraine mise sur les drones

Outre ses troupes terrestres, l’armée russe emploie notamment des missiles, des bombes planantes et des drones contre les villes ukrainiennes. Pour mener ses contre-attaques sur le territoire russe, l’Ukraine recourt notamment à des drones, qui peuvent être produits relativement rapidement et à faible coût. (trad. btr)