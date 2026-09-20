Moscou attaquée par des drones durant les élections: ce que l'on sait
Moscou a de nouveau été la cible d’attaques de drones ukrainiens au troisième et dernier jour des élections législatives russes. Voici les principaux éléments à retenir:
Une attaque massive de drones
Quelque 1600 drones auraient été neutralisés depuis la veille, selon le maire de Moscou Sergueï Sobianine. Parmi eux, environ 450 se dirigeaient vers la capitale. Plus de 150 d'entre-eux auraient été interceptés depuis minuit, a rapporté l’agence de presse publique Tass en citant le maire.
Sergueï Sobianine a évoqué «l’attaque de drones ennemis la plus massive jamais menée contre Moscou» et accusé l’Ukraine d’avoir voulu saboter les élections législatives. Selon lui, les attaques auraient toutefois été repoussées.
The Ukrainian drone attack on Moscow this morning was apparently the largest of the entire war so far -- clearly they have been stockpiling for a while. It also included missiles, though they were all shot down as far as I can tell. Most of the 500+ drones were intercepted (1600+… pic.twitter.com/G9k60hgz9D— Russians With Attitude (@RWApodcast) September 20, 2026
Certains drones ou débris seraient tombés sur le site d’une raffinerie de pétrole. D’après Sergueï Sobianine, un drone s’est également écrasé sur un immeuble d’habitation. Aucun décès n’a été recensé à Moscou. Des perturbations ont cependant touché les quatre aéroports de la capitale.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé des attaques contre la région de Moscou. L’une des principales entreprises de l’industrie pétrolière russe ainsi qu’une installation logistique ont été touchées, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Volodymyr Zelensky a également fait état d’une attaque contre une entreprise de la région de Voronej et appelé la Russie à mettre fin à sa guerre.
Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026
Des morts et des blessés dans la région de Moscou
Des dégâts ont également été signalés dans la région de Moscou. Le gouverneur Andreï Vorobiov a fait état de deux morts et de 20 blessés à la suite de plusieurs attaques de drones. Plusieurs incendies se sont déclarés, des immeubles d’habitation ont été endommagés et des centaines de personnes ont été évacuées, a précisé Andreï Vorobiov.
Les élections législatives s’achèvent dimanche
Parallèlement aux attaques, le scrutin de trois jours destiné à renouveler la Douma s’achève dimanche. Après l’exclusion des forces d’opposition, dix partis considérés comme proches du Kremlin sont en lice. Les élections se déroulent ainsi dans des conditions que leurs détracteurs qualifient de non libres et non démocratiques. Des observateurs électoraux indépendants ont déjà signalé des tentatives de manipulation et d’autres violations des règles électorales.
Egalement dans les territoires occupés
Contre la volonté de l’Ukraine, le scrutin se déroule aussi dans les parties des régions ukrainiennes de Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson contrôlées par la Russie. Les habitants sont également appelés à voter en Crimée, annexée par la Russie en 2014. La communauté internationale considère l’organisation d’élections russes dans les territoires ukrainiens occupés comme une violation du droit international.
L’Ukraine mise sur les drones
Outre ses troupes terrestres, l’armée russe emploie notamment des missiles, des bombes planantes et des drones contre les villes ukrainiennes. Pour mener ses contre-attaques sur le territoire russe, l’Ukraine recourt notamment à des drones, qui peuvent être produits relativement rapidement et à faible coût. (trad. btr)