Un général russe retrouvé mort après avoir été viré par Poutine

Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit: La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143 Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147 Urgences médicales au 144 stopsuicide.ch

Toutefois, des doutes planent. Ces derniers temps, on a signalé à plusieurs reprises que des fonctionnaires influents en Russie étaient morts dans des circonstances mystérieuses.

L'homme de 72 ans aurait été auparavant coresponsable de la surveillance d'opposants à Poutine, comme des journalistes critiques envers le Kremlin. Selon les informations du site web rucriminal.info, Makarov aurait souffert de dépression après son licenciement et, selon ses proches, ne savait plus quoi faire de lui-même.

«Nos politiciens sont fous»: comment Russes et Ukrainiens cohabitent en exil

La propagande du Kremlin s'infiltre dans les écoles et garderies russes

Voici les communes où l'on paie le plus d'impôts en Suisse romande

Pourquoi le ciel américain est envahi par les ovnis

Les objets volants non identifiés prolifèrent dans le ciel des Etats-Unis, au point que certains hauts responsables américains n'excluent pas une cause «extraterrestre».

Et de quatre! Après le fameux ballon-espion chinois début février, trois autres objets volants non identifiés ont traversé l'espace aérien américain ce week-end, avant d'être interrompus dans leur course par l'armée de l'air.