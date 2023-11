Cette nouvelle bombe planante russe va désormais être utilisée contre l’Ukraine. social medias

Cette arme russe est «l’une des plus grandes craintes de l’Ukraine»

Dernier modèle d'une série de bombes planantes russes, le FAB-1500 serait désormais employé en Ukraine pour détruire plus efficacement les infrastructures de Kiev.

Thomas Wanhoff / t-online

C'est une nouvelle arme au potentiel destructeur terrifiant que l'Institut américain pour les études de guerre (ISW) vient d'évoquer dans son analyse quotidienne: les modèles FAB, des bombes planantes également en possession des Etats-Unis, que la Russie aurait amélioré et modernisé pour les utiliser en Ukraine.

Capable d'atteindre un bunker souterrain

Baptisé «FAB-1500 MP4», ce modèle est doté d'ailes qui lui permettent de planer, ainsi que d'un laser capable de viser une cible avec une extrême précision. Son principe est simple: après avoir été larguée, la bombe plane et peut frapper des positions et des installations militaires avec une extrême précision. Une technologie satellite lui permet de se guider, à l'aide d'un système GPS russe.

Les bombes planantes sont larguées par des avions, vraisemblablement les avions de combat Su-34, Su-30 et Su-35 de l'armée de l'air russe. Ils peuvent libérer leur cargaison à haute altitude, loin des défenses aériennes ukrainiennes.

La «FAB-1500 MP4» pèse 1500 kilogrammes. Selon un article du magazine américain Newsweek, cette arme peut causer des dommages dans un rayon d'un demi-kilomètre autour de son impact. Grâce à sa puissance explosive énorme, elle serait également capable d'éventrer des bunkers, même si ceux-ci sont enfouis jusqu'à 20 mètres dans le sol. Des blogueurs militaires russes notent sur Telegram que ces colosses sont capables de percer du béton de trois mètres d'épaisseur.

L'une des plus grandes craintes de l'Ukraine

En avril déjà, l'armée de l'air ukrainienne avait mis en garde contre les bombes planantes russes. A l'époque, la Russie utilisait un modèle plus petit, le FAB-500. Selon la chaîne Telegram russe «Fighterbomber», ce modèle ne pouvait toutefois pas être agrandi. Le modèle FAB-1500 a donc dû être reconstruit à partir de zéro.

«Tout est nouveau» La chaîne Telegram russe «Fighterbomber».

La précision des tirs serait de cinq mètres et la bombe emporterait jusqu'à 700 kg d'explosifs. Elles peuvent même être fixées à un avion de combat, au nombre de deux.

Ces missiles de plusieurs tonnes ne sont peut-être pas aussi élégants et précis que les bombes planantes plus petites de l'Ukraine ou des Etats-Unis. Mais avec leur charge explosive plus lourde, ils sont «l'une des plus grandes craintes» des troupes ukrainiennes, selon des témoignages de soldats recueillis par le magazine américain Forbes.

Bien que la Russie n'ait fait aucune déclaration officielle quant à l'utilisation de cette arme en Ukraine, des enregistrements vidéo montrent la visite du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou dans une usine où ces armes sont fabriquées – apparemment en grande quantité.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci