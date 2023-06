Les chars Leopard arrivent au front et ce n'est pas glorieux

Des images montrant des Leopard 2 déployés sur le champ de bataille ukrainien ont fait surface pour la première fois. Malheureusement pour Kiev, elles montrent surtout des épaves.

Les signaux indiquant que la tant attendue contre-offensive ukrainienne a véritablement commencé se multiplient depuis une petite semaine. Les forces de Kiev avancent dans différentes parties de la ligne de front, dans les régions de Donetsk et Zaporijia notamment.

Les armements occidentaux, fraîchement livrés à l'Ukraine, devraient jouer un rôle majeur dans cette vaste opération censée chasser les Russes des territoires occupés. Le Financial Times a rapporté que, ces derniers jours, Kiev avait notamment déployé des chars de conception occidentale. Selon plusieurs experts militaires, c'est le signe que la contre-offensive a démarré.

La star incontestée des dernières livraisons d'armes est sans doute le char d'assaut allemand Leopard 2: Kiev le voulait à tout prix, mais Berlin a longuement hésité, ce qui a donné naissance à un long feuilleton diplomatique l'année dernière.

On sait que l'armée ukrainienne dispose actuellement d'une soixantaine d'exemplaires de ce tank réputé moderne et puissant. Or, contrairement à d'autres véhicules occidentaux, sa présence sur le champ de bataille n'était pas encore été documentée. Jusqu'à maintenant: les premières images des Leopard ukrainiens ont commencé à faire surface à partir de jeudi. Et elles ne sont pas glorieuses.

Un Leopard (au centre) endommagé et abandonné dans la région de Zaporijia. Image: Twitter

Deux victimes déjà

Des images tournées par un drone russe semblent montrer des Leopard 2 dans la région de Zaporijia, pas loin de la ville d'Orikhiv. L'équipe de «GeoConfirmed», compte Twitter adepte du renseignement d'origine sources ouvertes (Osint), a confirmé que les clichés ont bien été pris à cet endroit. Les tanks ont essuyé des tirs d'artillerie, et plusieurs pièces d'équipement semblent avoir été détruites. Le compte «OSINTdefender» observe:

«Si ces images sont vraies, il s'agit de la première confirmation visuelle que des Leopard 2 sont utilisés par les forces armées ukrainiennes dans le combat au front»

Entretemps, d'autres images ont fait surface. On y voit au moins deux autres exemplaires du redoutable char allemand mis hors d'état de nuire: un a été détruit, l'autre endommagé. Les images, partagées ce vendredi, ont également été prises dans la région de Zaporijia.

Leur authenticité a été prouvée. A différence de la vidéo partagée récemment par le Kremlin, qui faisait passer des épaves de tracteurs pour des Leopard détruits, les clichés pris à Zaporijia montrent bel et bien les premiers Leopard victimes de l'armée russe. Le très fiable blog spécialisé Oryx, qui documente les pertes sur le terrain à l'aide d'images libres d'accès, a déjà mis à jour sa liste. (asi)