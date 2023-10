Des centaines d'émeutiers investissent le terminal de l’aéroport de Makhatchkala, capitale du Daghestan. Keystone

Chasse aux juifs au Daghestan: un probable lynchage de masse évité de peu

Des centaines d'émeutiers ont investi, dimanche soir, à la recherche de juifs, un aéroport au Daghestan, république à majorité musulmane dans le Caucase russe. Récit d'une probable tentative de lynchage à grande échelle.

Ils sont allés les chercher jusque dans les «chiottes», pour reprendre le mot de Vladimir Poutine, qui promettait d’aller «buter les terroristes tchétchènes», y compris dans les toilettes. Dans les «chiottes» et même jusque dans un réacteur d'avion. On n’est plus en 1999 lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, mais dimanche soir 29 octobre à l’aéroport de Makhatchkala, capitale du Daghestan – république caucasienne à majorité musulmane, membre, comme sa voisine tchétchène, de la Fédération de Russie.

Des centaines d’individus, jeunes pour la plupart, certains brandissant des drapeaux palestiniens, ont investi de force l’aéroport daghestanais et son tarmac. Leur cible: les passagers d’un avion de ligne de la compagnie russe Red Wings, en provenance de Tel-Aviv, faisant escale au Daghestan et devant redécoller pour Moscou.

Leur intention paraissait claire: s’en prendre aux Israéliens présents dans l’avion. Autrement dit, aux juifs.



Un probable lynchage a été évité de peu, tant la foule semblait enragée et déterminée à trouver ses proies.​

«Allah akbar», «takbir»

De nombreuses vidéos documentent cet assaut. Dans plusieurs d'entre elles, on entend clamés des «Allah akbar» et des «takbir», des mots qui, associés, renvoient au djihad guerrier.

Le quotidien français Le Parisien, citant l’AFP, rapporte qu’«avant de pénétrer dans le terminal, plusieurs manifestants avaient également tenté de vérifier les passeports des personnes sortant de l’aéroport à la recherche de citoyens israéliens».



Ci-après, un individu se défend s’être israélien:​

Selon l'AFP, l'un des manifestants pouvait être vu en train de tenir une pancarte où il était inscrit "Les tueurs d’enfants n’ont pas leur place au Daghestan"», probable allusion aux bombardements de l’aviation israélienne sur Gaza, faisant des victimes parmi les civils.

Un enfant: «Je suis là pour chercher les juifs»

Dans une vidéo tournée à l’extérieur de l’aéroport, publiée et traduite en anglais par la chaîne d’opposition biélorusse Nexta sur son compte X (ex-Twitter), on entend un enfant dire qu’il est là «pour chercher les juifs» et qu’il a un «couteau» sur lui.

Après avoir forcé le service d’ordre, les émeutiers se sont mis à chercher des juifs dans les moindres recoins du terminal. Des juifs qui seraient descendus de l’avion en provenance de Tel-Aviv.

Parvenue sur le tarmac, une partie de la foule a couru en direction de l’avion. Le commandant de bord a appelé les passagers à ne pas ouvrir les portes de l’appareil.

Sur le tarmac toujours, de jeunes émeutiers sont allés jusqu’à vérifier qu’un ou plusieurs passagers ne s'étaient pas cachés à l’intérieur d’un réacteur d'avion.

L'intervention du mufti

Les forces de l’ordre sont parvenues tard dans la soirée à mettre fin à cette «chasse aux juifs», sur lesquels les émeutiers n'ont pas réussi à mettre la main. Plus tôt, le grand mufti du Daghestan avait appelé ces derniers au calme, affirmant que «ce problème (réd: la guerre Israël-Hamas) ne peut pas être résolu de cette façon»:

Centre culturel juif incendié

Dans la journée, le centre culturel juif de Naltchik, une ville du Caucase russe se trouvant en république de Kabardino-Balkarie, non au Daghestan, comme indiqué par erreur dans les tweets ci-après, avait été incendié.

La Russie a accusé l'Ukraine d'être à l'origine des graves incidents survenus dimanche soir au Daghestan. De son côté, le président ukrainien a qualifié ces événements d'épouvantables. «L’antisémitisme russe et la haine envers les autres nations sont systémiques et profondément enracinés», a tweeté Volodymyr Zelensky.